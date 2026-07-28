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A Coruña

La UDC recibe más de seis millones de euros en ayudas estatales para proyectos de investigación

Europa Press
28/07/2026 15:25
Un edificio de la Universidade da Coruña 
Archivo El Ideal Gallego 
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La Universidade da Coruña (UDC) ha conseguido una financiación de 6,3 millones de euros en la propuesta de resolución provisional del procedimiento de concesión de ayudas 2025 para Proyectos de generación de conocimiento y actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral.

Según traslada la institución académica, estas subvenciones de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) son el "principal instrumento competitivo de financiación de la investigación no orientada en el sistema estatal y un indicador de la capacidad de captación de fondos estatales de una universidad".

El rector de la UDC, Ricardo Cao, en un acto en el Rectorado

La UDC cree que la financiación de la Xunta es insuficiente y que “lastra” su salud económica

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Así, concreta, ha captado inversiones para 46 proyectos y 11 contratos predoctorales. Estas cifras, suponen, "un incremento del 70,4% en proyectos y del 88% en importe con respecto a la convocatoria de 2024".

Por otra parte, la UDC ha comenzado las obras de rehabilitación del Pavillón de Colonias de la Facultad de Fisioterapia, situado en el campus de Oza. Esta actuación, especifica, cuenta con una inversión de 400.000 euros y la previsión es que esté terminada "a final de año".

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