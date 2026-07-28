La Torre de Hércules y las islas de San Pedro, puntos de exclusión para el eclipse en A Coruña
Se trata de zonas que no cumplen los requisitos de seguridad, movilidad y accesos, según la Xunta
La Torre de Hércules y las islas de San Pedro son dos de los puntos de exclusión en A Coruña establecidos por el dispositivo de seguridad del eclipse del próximo 12 de agosto. En total son ocho los puntos en la provincia, según la Xunta: Monte Pindo, Pedrido en Bergondo, mirador de Cabana, A Berberecheira y la playa de Carnota (en Carnota) y las furnas de Oleiros.
El listado, que es provisional, lo componen zonas que no cumplen los requisitos de seguridad, movilidad y accesos, entre otras cuestiones, y es la Xunta la que remite a la Delegación del Gobierno la información, tras recibirla de los ayuntamientos.
En toda Galicia son 29 los puntos excluidos hasta ahora. Tras una reunión este martes con las fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil, representantes del Ministerio de Transportes, la DGT y Aemet, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha destacado que es "imprescindible" respetarlos.
29 excluidos en toda Galicia
Los lugares excluidos por el momento son 29: ocho en A Coruña, 17 en Lugo, uno en Ourense y tres en Pontevedra.
En Lugo, figuran en la lista de exclusión el castillo de Castro de Ouro en Alfoz, A Anguieira, Monte Comado, Monte Cornería, Monte Pebanor y Santo Estevo do Ermo (en Barreiros), la explanada del Parque dos Condes en Monforte, los miradores de Tixoso, As Laxes y Moreiras, el puente Río Sor y el de O Porto, así como Fuciño do Porco (en O Vicedo), una zona próxima a la ermita de San Marcos en Sarria y los acantilados de Papel, Punta da Mansa y Faro Roncadoiro (en Xove).
También quedan excluidos la pista de montaña en mirador de San Martín en A Rúa (Ourense), Xestoso y la Fervenza do Toxa en Silleda (Pontevedra) y el Monte da Guía en Vigo.
Los puntos reconocidos para la observación
Del lado contrario, por el momento son 85 puntos de observación los reconocidos por la Xunta e integrados en la planificación nacional de la Secretaría de Estado de Seguridad, que se incrementarán a lo largo de estos días tras ser analizados.
Los puntos reconocidos para la observación se distribuyen por provincias de la siguiente manera: 33 en A Coruña, 31 en Lugo, 15 en Pontevedra y seis en Ourense.
La Delegación del Gobierno precisa que corresponde a los ayuntamientos identificar los puntos para que posteriormente la Xunta los revise y los comunique con el fin de trasladar la documentación a la Secretaría de Estado de Seguridad.
Los esfuerzos se están centrando, indica, en la gestión de concentraciones de personas, la movilidad y el tráfico, el riesgo de incendios, las posibles limitaciones de cobertura móvil y la atención adecuada a visitantes nacionales e internacionales.