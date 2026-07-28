La reforma del Coliseum, una promesa del PSOE que aún no ha fructificado

Exterior del Coliseum de A Coruña Javier Alborés

Cuando se inauguró en 1991, el Coliseum preveía para conciertos y espectáculos un aforo máximo de 13.055 personas, aunque el recinto llegó a albergar más de 15.000 almas en recitales históricos como el de Juan Luis Guerra en agosto de ese año. Por motivos de seguridad, la capacidad máxima se fue reduciendo y hoy en día se sitúa entre 8.500 y 9.000 personas para una configuración de actuaciones tradicional, aunque recientemente se han vivido conciertos como el de Quevedo, con escenarios 360 grados y más de 10.000 asistente, o el del propio Juan Luis Guerra, junto a Gilberto Santa Rosa, que logró superar la barrera de los 9.000 espectadores (9.773).

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Desde su nacimiento, el recinto de Alfonso Molina se convirtió en un referente en esta esquina de la península. Pero en los últimos días ha empezado a vislumbrarse un competidor: el Vigo Arena que se proyecta en la ciudad olívica y que tendría capacidad para 16.000 espectadores. El anunciado nacimiento de un competidor vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una reforma del multiusos coruñés, para hacer frente a sus 35 años de edad y para poder aumentar su capacidad.

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Esta necesidad ya se planteó hace unos años. Concretamente en 2023, en plena campaña electoral. En la antepenúltima jornada de la campaña, Inés Rey, que buscaba revalidar sus resultados para seguir ostentando el bastón de mando, hablaba de una serie de actuaciones a llevar a cabo en el ámbito cultural. Una de ellas era la digitalización y modernización de los Museos Científicos; otra, la mejora de instalaciones como el Ágora, Fórum Metropolitano y teatro Rosalía. Pero, al hilo de los recintos para espectáculos, Rey enumeraba otras dos promesas de actuaciones: pedir a la Autoridad Portuaria la cesión de dos naves en los muelles de Batería y Calvo Sotelo para fines culturales y la reforma y ampliación del Coliseum, para elevar su aforo máximo hasta los 11.000 espectadores.

La idea permanecía una vez pasadas las elecciones. Ese otoño, el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, volvía a hablar de ese planteamiento en declaraciones a El Ideal Gallego, apuntando que la ampliación del recinto de Lavedra “permitiría dar un salto importante a la hora de plantearnos contrataciones artísticas de mayor nivel”.

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Los pasos de Vigo

Pero, por el momento, la idea parece no haber avanzado más, mientras en Vigo parecen estar dando pasos hacia la captación de grandes citas musicales. Por un lado, la creación de este Vigo Arena, que de hacerse realidad le daría a la ciudad olívica la capacidad de captar grandes giras nacionales e internacionales sin tener que hacer dobles, o triples, fechas. Por el otro, la concesión por 50 años del estadio de Balaídos al Celta, ratificada por la Junta de Gobierno vigués el pasado abril, permitirá al club (o al que la entidad ceda este derecho) explotar el recinto más allá de los eventos deportivos, abriendo de nuevo la posibilidad de que Balaídos acoja grandes citas como las de Madonna en 1990 o Guns N’Roses en 2023.

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Más espacios

En el caso de A Coruña, no han trascendido más pasos para esa reforma del Coliseum. Y tampoco se sabe todavía como será finalmente el acuerdo de colaboración entre María Pita y el Dépor para hacer que Riazor sea “un espacio que genere valor los 365 días del año”.

En relación al mentado puerto, recientemente han surgido voces que piden un nuevo espacio cultural, en forma de auditorio, en los muelles herculinos aprovechando el futuro desarrollo de la fachada marítima. Es el caso de Amigos de la Ópera, cuyo nuevo presidente, José Luis Méndez Romeu, verbalizaba tras su nombramiento esta petición: “A Coruña necesita un auditorio nuevo y se puede construir aprovechando la reforma de la fachada marítima y hacerlo en el espigón de Calvo Sotelo, un sitio magnífico”, aseguraba.

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Un nuevo espacio cerrado, con capacidad para unas 3.000 personas, también era una idea que rondó en María Pita en 2023. Un recinto a caballo del Coliseum y el Palacio de la Ópera se veía con buenos ojos “para redondear” la oferta y la capacidad de “celebrar eventos musicales de referencia”, afirmaba en otoño de ese año el concejal de Cultura.

La idea radicaba en “redondear” la oferta de espectáculos musicales en recintos cerrados, mientras en verano se aprovechan grandes espacios como el muelle de Batería (cuya capacidad máxima ronda los 16.000 espectadores), la plaza de María Pita (que en grandes conciertos ha recibido hasta más de 25.000 personas) o la playa de Riazor (que ha llegado a albergar más de 70.000 almas en citas como las de Patti Smith o Tanxugueiras), todo ello completado con el mayor uso de lugares no tan recurrentes en el pasado, como el parque de Santa Margarita.