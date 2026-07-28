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A Coruña

La plaza de San Pablo de A Coruña da la bienvenida al restaurante venezolano definitivo

Chemex cierra su ciclo de 7 años en O Burgo, donde despachaba miles de arepas, cachapas, hallacas y tostones cada mes

Guillermo Parga
Guillermo Parga
28/07/2026 20:22
La propiedad de Chemex realiza la reforma de cara a este jueves
La propiedad de Chemex realiza la reforma de cara a este jueves
Joaquín Abad
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Entre las aspiraciones y ambiciones a la hora de dejar atrás la tierra propia y migrar en busca de un mundo mejor está el emprendimiento. Ese tan americano concepto del hombre hecho a sí mismo y del sueño en la tierra de oportunidades tiene cada vez más interpretaciones a la coruñesa por parte de quienes arriban a la ciudad en la que nadie es forastero. El último ejemplo lo representan Beba Gruber y Jean Santos, un matrimonio que durante siete años conquistó O Burgo con su restaurante Chemex, y que ahora da el salto al centro de la ciudad para montar "el lugar de la auténtica comida venezolana".

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Será en el número 8 de Sinfónica de Galicia, justo a la altura de la plaza de San Pablo. A un lado tendrá el histórico El Cabo y al otro el Tortoni. Enfrente, el Gadis y el Pub Vela. Cuatro establecimientos marcados a fuego en el ADN de la ciudad con los que espera convivir y salir adelante. Allí se ubicó hasta hace unos meses el New O'Toll, al que los nuevos propietarios han cambiado la cara con sus propias manos. Y es que Beba y Jean han hecho la reforma ellos mismos. Este jueves abrirán sus puertas con un evento privado para los más allegados.

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Beba Gruber comparte apellido con Hans, el histórico villano de 'La Jungla de Cristal', encarnado por Alan Rickman. Ella también se presenta en el centro de A Coruña con ganas de dar mucha guerra y todo un arsenal, pero de platos tradicionales, con los que ganarse la vida y el corazón de los coruñeses. "Tendremos más de 20 tipos de arepas diferentes, además de empanadas rellenas, cachapas y otros platos típicos. Nos basamos en crear nostalgia, tanto para la comunidad venezolano como para los retornados", explica. Y eso debe funcionar a las mil maravillas, pues de sus manos salen "cientos de arepas, miles de cachapas y entre 900 y 1.000 hallacas por Navidad". En esa fecha, además, elaboran un muy reconocido pan de jamón.

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La llegada de una importante comunidad venezolano ha hecho crecer exponencialmente la demanda de esa cocina aunque, según dicen los responsables de Chemex, el público es cada vez más diverso: "La gente en A Coruña es multicutural. Además, ¿qué español no tiene un familiar en Venezuela?".

Habrá a disposición de quienes quieran familiarizarse de primeras un menú degustación (con empanadas, triángulos, arepas o cachapa), así como otros platos como tostones, tajadas, yuca frita, tequeños o pabellón criollo.

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