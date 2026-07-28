Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La odisea de un fotógrafo de A Coruña para retratar las aves de Svalbard

Cholo Ramón emprendió este mes un viaje al archipiélago noruego para tomar imágenes de sus especies autóctonas

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
28/07/2026 04:10
Cholo Ramón, en Svalbard
Cholo Ramón, en Svalbard
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

No era la primera vez de Cholo Ramón en Noruega, pero el viaje que este fotógrafo coruñés hizo a principios de mes al archipiélago de Svalbard, para retratar algunas de sus aves autóctonas, terminó derivando en una odisea que ya le gustaría a Nolan o a Homero. Y es que lo que este Ulises herculino vivió, con su cámara a cuestas, fue toda una “experiencia irrepetible”: “Nunca había estado en un lugar tan extremo”

El objetivo del viaje, que realizó acompañado del fotógrafo Fausto Infante, era retratar especies en peligro de extinción, como llevan haciendo desde hace décadas. Ya habían estado en países como Escocia, Irlanda o la propia Noruega, pero era su primera vez en el archipiélago de Svalbard, mucho más al norte que el continente europeo, a apenas 800 kilómetros del Polo Norte

paisaje glaciar
Uno de los paisajes glaciares de Svalbard
Cholo Ramón

Pasaron quince días “rodeados de hielo”, con temperaturas (pese a ser verano) de hasta menos diez grados bajo cero, y sin ver en las dos semanas que pasaron allí ni una sola hora sin sol. “Como experiencia fue increíble, pero también muy dura. Fue agotador”, explica. El balance: realizaron más de 13.000 fotografías de 27 especies como el mergulo marino, la gaviota de marfil, el escribano nival o el falaropo picogrueso.

El proyecto

En los siguientes meses, dedicarán su tiempo a revisar las imágenes y tratar de llevar a cabo su idea original, que era plasmar el viaje en un libro de fotografías y, quizá, una exposición. El libro, que llevará por nombre ‘Donde anida el viento’, resumirá los viajes y aportará datos sobre los pájaros y paisajes retratados. Ahora mismo están en contacto con empresas para ver si les financian el proyecto.

MÉRGULO MARINO
Un ejemplar de mérgulo marino mira a cámara
Cholo Ramón

Respecto a Svalbard, lo cierto es que en sus quince días de estancia tuvieron tiempo para ver más especies animales, además de las aves. Así, vieron ejemplares de zorros árticos, morsas, ballenas minke, ballenas azules, belugas, focas barbudas y focas pías. Como contraparte negativa, no lograron toparse con ningún oso polar, pese a que lo intentaron durante varios días.

morsa descansando
Una morsa, descansando
Cholo Ramón

También les llamó la atención, pese a lo mucho que prepararon el viaje, lo extraño de una ciudad como Longyearbyen, el mayor asentamiento humano de Svalbard con unos 2.000 habitantes. “Hay días con cruceros de 3.000 personas allí, te hace pensar si es un modelo sostenible”, comenta. “La gente allí es muy amable, está acostumbrada a los turistas ya, que al final es de lo que vive la ciudad, además de su universidad”, incide. “Hay más motos de nieve, por el turismo deportivo de los noruegos que van allí, que personas”, bromea.

Aunque desde el punto de vista fotográfico y de fauna el viaje resultó complicado, al no poder ver todas las especies que hubieran querido (“cosas de la naturaleza”), se queda con que fue un viaje para el recuerdo. “Será difícil volver allí, es muy caro, pero fue algo maravilloso, inenarrable”, sentencia.

escribano nival
Un ejemplar de escribano nival
Cholo Ramón
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La estatua del brigadier Francisco de Mazarredo contempla el visible deterioro de los últimos seis olmos que llevan en los jardines de San Carlos desde hace más de un siglo

Los olmos del jardín de San Carlos disfrutan de su último verano
Abel Peña
27 marzo 2026Talan un ejemplar de castaño de ocho metros de alto en los jardines de Méndez Núñez

La tala también ha llegado a otros lugares céntricos como la plaza de Ourense o el parque de Santa Margarita
Abel Peña
Couceiro y Maciñeiras se bañan en la playa de Oza en 2001

Hace 25 años | Couceiro se baña en la playa de Oza para demostrar que no está contaminada
Belen Cebey
Exterior del Coliseum de A Coruña

La reforma del Coliseum, una promesa del PSOE que aún no ha fructificado
Óscar Ulla