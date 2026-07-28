La odisea de un fotógrafo de A Coruña para retratar las aves de Svalbard

Cholo Ramón, en Svalbard Cedida

No era la primera vez de Cholo Ramón en Noruega, pero el viaje que este fotógrafo coruñés hizo a principios de mes al archipiélago de Svalbard, para retratar algunas de sus aves autóctonas, terminó derivando en una odisea que ya le gustaría a Nolan o a Homero. Y es que lo que este Ulises herculino vivió, con su cámara a cuestas, fue toda una “experiencia irrepetible”: “Nunca había estado en un lugar tan extremo”.

El objetivo del viaje, que realizó acompañado del fotógrafo Fausto Infante, era retratar especies en peligro de extinción, como llevan haciendo desde hace décadas. Ya habían estado en países como Escocia, Irlanda o la propia Noruega, pero era su primera vez en el archipiélago de Svalbard, mucho más al norte que el continente europeo, a apenas 800 kilómetros del Polo Norte.

Uno de los paisajes glaciares de Svalbard Cholo Ramón

Pasaron quince días “rodeados de hielo”, con temperaturas (pese a ser verano) de hasta menos diez grados bajo cero, y sin ver en las dos semanas que pasaron allí ni una sola hora sin sol. “Como experiencia fue increíble, pero también muy dura. Fue agotador”, explica. El balance: realizaron más de 13.000 fotografías de 27 especies como el mergulo marino, la gaviota de marfil, el escribano nival o el falaropo picogrueso.

El proyecto

En los siguientes meses, dedicarán su tiempo a revisar las imágenes y tratar de llevar a cabo su idea original, que era plasmar el viaje en un libro de fotografías y, quizá, una exposición. El libro, que llevará por nombre ‘Donde anida el viento’, resumirá los viajes y aportará datos sobre los pájaros y paisajes retratados. Ahora mismo están en contacto con empresas para ver si les financian el proyecto.

Un ejemplar de mérgulo marino mira a cámara Cholo Ramón

Respecto a Svalbard, lo cierto es que en sus quince días de estancia tuvieron tiempo para ver más especies animales, además de las aves. Así, vieron ejemplares de zorros árticos, morsas, ballenas minke, ballenas azules, belugas, focas barbudas y focas pías. Como contraparte negativa, no lograron toparse con ningún oso polar, pese a que lo intentaron durante varios días.

Una morsa, descansando Cholo Ramón

También les llamó la atención, pese a lo mucho que prepararon el viaje, lo extraño de una ciudad como Longyearbyen, el mayor asentamiento humano de Svalbard con unos 2.000 habitantes. “Hay días con cruceros de 3.000 personas allí, te hace pensar si es un modelo sostenible”, comenta. “La gente allí es muy amable, está acostumbrada a los turistas ya, que al final es de lo que vive la ciudad, además de su universidad”, incide. “Hay más motos de nieve, por el turismo deportivo de los noruegos que van allí, que personas”, bromea.

Aunque desde el punto de vista fotográfico y de fauna el viaje resultó complicado, al no poder ver todas las especies que hubieran querido (“cosas de la naturaleza”), se queda con que fue un viaje para el recuerdo. “Será difícil volver allí, es muy caro, pero fue algo maravilloso, inenarrable”, sentencia.