La actuación sorpresa de las fiestas de A Gaiteira

Cañita Brava, en la alfombra roja de 'Torrente Presidente', en Callao, Madrid EFE

Serán recordadas por mucho tiempo las fiestas de A Gaiteira de 2026, en las que la música tendrá un papel fundamental y habrá varios guiños al barrio y a sus personajes más reconocibles. Uno de ellos se encargará de abrir el fuego, antes de que el fuego 'arda'.

Gonzalo Castro será el pregonero de las Festas da Gaiteira 2026 Más información

Cañita Brava realizará una pequeña actuación sorpresa el viernes día 14 a las 19.00 horas, justo antes de que el pasacalles de la calle de A Gaiteira se convierta en el primero evento de tres días cargados de actuaciones. Otro de los platos fuertes será el Lembranza Rock, para el que el concejal Gonzalo Castro ha sido elegido como pregonero. En el parque Europa, el edil de Cultura dará la bienvenida a los grupos Loita Amada, Zavala (con cantareiras) y Grande Amore. Para el sábado quedarán Boogies, Océano Eskizo, Ortiga y Rapariga DJ.