Hace 25 años | Couceiro se baña en la playa de Oza para demostrar que no está contaminada

Couceiro y Maciñeiras se bañan en la playa de Oza en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, el presidente del Autoridad Portuaria, Antonio Couceiro, se bañó junto a Enrique Maciñeira en la playa de Oza para dar fe de la inocuidad de esta tras el relleno; hace 50 años, en 1976, La Coruña se engalanaba para recibir la visita de los reyes de España, don Juan Carlos I y doña Sofía; y hace 75 años en 1951, un trágico suceso sacudió la localidad de Sada: un niño era arrollado por un tranvía provocándole la muerte al instante.

Hace 25 años | Couceiro se bañó en Oza para dar fe de que el vertido no contaminó

Nada mejor que predicar con el ejemplo, y si no que se lo digan al presidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Couceiro, quien, junto al director de la misma, Enrique Maciñeira, no dudó ni un instante en zambullirse, a primera hora de la mañana, en las aguas de la playa de Oza, para dar fe de la inocuidad de las mismas tras el relleno. Couceiro, que, pese al mal tiempo, se resistía a dejar su baño matinal, no tuvo más remedio que hacerlo, casi a la fuerza, pues tenía una reunión de Portos de Galicia en Santiago, y Maciñeira otra aquí, con la plantilla de Sestico. Pese a todo, estuvieron cerca de veinte minutos pegándose un chapuzón y casi llegan tarde a sus respectivas entrevistas. “Aunque el ambiente esté nuboso, el agua está estupendísima y también salada”, fueron las primeras palabras pronunciadas tras el baño por el presidente del Puerto, quien añadió: “Jamás puse en duda que el agua pudiese estar contaminada”. El baño que Couceiro y Maciñeira tomaron en Oza despertó la curiosidad de algunos vecinos que paseaban por el arenal.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | La Coruña se prepara para recibir a los nuevos reyes de España

La ciudad de La Coruña se prepara para recibir a los reyes de España, don Juan Carlos I y doña Sofía, en su primera visita oficial a la ciudad, programada para el día 29 de julio. El programa de la visita es el siguiente: a las once de la mañana, inauguración de la avenida del Ejército, con descubrimiento de un monolito que conmemora este homenaje del pueblo de La Coruña a las Fuerzas Armada; a continuación, visita a la Escuela de Arquitectos Técnicos, en Elviña, y a las doce de la mañana, llegada a la Plaza de María Pita, donde se espera que una gran cantidad de coruñeses den la bienvenida a sus reyes. Desde el balcón principal del Ayuntamiento, en donde lucen desde el pasado día 25 la bandera nacional y la bandera gallega, el alcalde de la ciudad, don José Manuel Liaño Flores se dirigirá al rey, dándole la bienvenida en el nombre de sus conciudadanos, y al tiempo le expondrá las inquietudes y preocupaciones que siente la ciudad, haciéndole también una serie de peticiones que se referirán al ámbito puramente local, al regional y al nacional.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Un niño muere arrollado por el tranvía de Sada al intentar subirse en marcha

Sobre las nueve y media de la mañana, el tranvía de Sada que venía en dirección a La Coruña atropelló al niño de 14 años Antonio Martínez Oujo, ocasionándole horribles mutilaciones y matándolo en el acto. Parece ser que el infortunado muchacho intentó subirse al tranvía en marcha, con tan mala fortuna que resbaló y fue a caer debajo del ultimo remolque. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Campsa, desde donde se dio aviso al Juzgado de guardia, constituido por el señor Magistrado Juez de Instrucción don Francisco García Vázquez y el oficial señor Paredes, que ordenaron el levantamiento del cadáver y su traslado al anfiteatro del Cementerio, donde está previsto que le sea practicada la autopsia a la mayor brevedad. Se da el caso desgraciado de que el padre del muchacho se encuentra en la mar, como marinero dedicado a las faenas de la pesca. Por medio de la Emisora de Radio Costera de la Coruña se le dio a conocer tan desgraciado fin de su hijo.

Portada de El Ideal Gallego del 28 de julio de 1951 Archivo El Ideal Gallego