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A Coruña

El gerente del Chuac atribuye a un "pico" la situación en Urgencias pero destaca "normalidad" en el funcionamiento

Europa Press
28/07/2026 15:20
Llegada del 17 a la parada del Chuac,
Una vista del Chuac,
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El gerente del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, ha atribuido a un "pico" en el número de urgencias atendidas en el Complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) los "momentos de tensión" en el servicio. No obstante, ha destacado "normalidad" en el funcionamiento.

"Con carácter general, estamos dando respuesta a la demanda que tenemos", ha asegurado a preguntas de los medios de comunicación respecto al funcionamiento del Servicio de Urgencias este verano. Ha sido tras participar en una reunión de la Comisión de Seguimiento del 'Novo Chuac'.

Urgencias Chuac

El calor eleva las urgencias en el Chuac, con más de 600 en solo 24 horas

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En este sentido, ha hecho referencia a que "hace ocho días" se produjo "un pico" en el que el número de urgencias atendidas "sobrepasó los 600 pacientes". "Con un porcentaje de ingresos que superaba el 7%", ha detallado.

"Siempre hacemos una programación estival para conciliar el descanso de los profesionales con las necesidades asistenciales", ha explicado para añadir que "luego" se realizan "ajustes". "Vamos reajustando en función de la demanda", ha especificado.

Así, ha apuntado a una "reordenación de la hospitalización para activar esas camas que están en previsión de no utilizar" y ha incidido en que el hospital se encuentra "en situación de normalidad".

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