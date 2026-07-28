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A Coruña

El Fórum Metropolitano realizará dos obradoiros para construir una caja estenopeica para ver el eclipse del 12 de agosto

Martin Pawley, de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, guiará las actividades

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/07/2026 19:54
Talleres de estenopieca para observar el eclipse de sol en la Casa de las Ciencias de A Coruña
La Casa de las Ciencias realizó talleres similares el pasado mes de marzo
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En la Biblioteca del Fórum Metropolitano se realizarán dos obradoiros con Martin Pawley, de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, para construir una caja estenopeica que permita observar al Sol de forma segura durante el eclipse del próximo 12 de agosto. 

El primero será el sábado 01 de agosto y está dirigido a público infantil, a partir de los 9 años de edad. La actividad durará una hora y media, y comienza a las 11.30 horas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 31 de julio. 

Luego, el miércoles 05 de agosto, se realizará el segundo taller, también de una hora y media de duración, entre las 18.30 y las 20.00 horas. Dirigido a todo público, a partir de los 14 años, y también requiere inscripción, que estará abierta desde el 29 de julio hasta el 05 de agosto. 

Para más información puede dirigirse a la Biblioteca del Fórum, escribir a bforum@coruna.gal o llamar por el teléfono: 981 184 298.

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