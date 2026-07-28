El espectáculo Grandes del Gospel regresará a A Coruña el 17 de diciembre

The Black Heritage Choir durante una actuación Paco Manzano

El espectáculo Grandes del Gospel se puede considerar ya un clásico de la ciudad en las fechas navideñas. Este año, además, extenderá sus propuestas hasta Vigo.

The Black Heritage Choir ofrecerá el show ‘The soul gospel’ el 16 de diciembre en el teatro Afundación de Vigo y el 17 en el Palacio de la Ópera, en ambos casos a las 20.30.

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Las entradas se pondrán a la venta este miércoles 29, a partir de las 11.00 horas. Se podrán adquirir en la taquilla de la plaza de Ourense y en la plataforma de venta online Ataquilla.com, por precios entre 25 y 35 euros.

The Black Heritage Choir es una selección de cantantes del Mississippi Mass Choir, que ofrecen el show bajo la dirección de Jerry Calvin.