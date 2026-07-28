Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El espectáculo Grandes del Gospel regresará a A Coruña el 17 de diciembre

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/07/2026 16:16
El Black Heritage Choir durante una actuación
The Black Heritage Choir durante una actuación
Paco Manzano
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El espectáculo Grandes del Gospel se puede considerar ya un clásico de la ciudad en las fechas navideñas. Este año, además, extenderá sus propuestas hasta Vigo.

The Black Heritage Choir ofrecerá el show ‘The soul gospel’ el 16 de diciembre en el teatro Afundación de Vigo y el 17 en el Palacio de la Ópera, en ambos casos a las 20.30.

El éxito de ‘Mamma mia!’ en A Coruña: se despide tras catorce funciones y más de 12.000 entradas vendidas

Más información

Las entradas se pondrán a la venta este miércoles 29, a partir de las 11.00 horas. Se podrán adquirir en la taquilla de la plaza de Ourense y en la plataforma de venta online Ataquilla.com, por precios entre 25 y 35 euros.

The Black Heritage Choir es una selección de cantantes del Mississippi Mass Choir, que ofrecen el show bajo la dirección de Jerry Calvin.

‘Carmen’ en el Palacio de la Ópera de A Coruña. FOTOS Quintana (104)

A la venta las entradas para la Temporada Lírica de A Coruña

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El sol iluminando la Torre de Hércules en pleno ‘ensayo’ del eclipse del próximo mes de agosto

La Torre de Hércules y las islas de San Pedro, puntos de exclusión para el eclipse en A Coruña
Europa Press
El ideal gallego

La Xunta exige a Adif que desbroce alrededor de las vías tras nueve fuegos en dos semanas
Europa Press
El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y el director, Manuel Galdo

Últimos días para que las pymes de A Coruña accedan a ayudas para su expansión internacional
Iván Aguiar
Obras del Nuevo Chuac

La Xunta pone en marcha la demolición de 17 viviendas en el entorno del Chuac
Lucía Tenreiro