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A Coruña

El eclipse también tendrá banda sonora electrónica en A Coruña: Wake Up propone una fiesta en la cúpula del Matadero

Óscar Ulla
Óscar Ulla
28/07/2026 10:06
Evento de Wake Up en el puerto de A Coruña el pasado septiembre
Evento de Wake Up en el puerto de A Coruña el pasado septiembre
Carlota Blanco
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La del 12 de agosto será una jornada histórica que hará que miles de coruñeses y turistas tomen diversos espacios de la ciudad para apreciar del mejor modo posible el eclipse solar que se vivirá a última hora de la tarde. Pero esta velada, además, contará con diferentes hilos musicales. Si en María Pita la banda sonora la pondrá la orquesta Los Satélites, en el Matadero los ritmos serán electrónicos.

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Y es que la promotora coruñesa Wake Up propone una fiesta para la histórica jornada astronómica, en esta ocasión en el Paseo Marítimo, concretamente en la cúpula del Matadero, desde las 17.00 hasta las 02.00 horas. 

La fiesta, con entrada gratuita hasta completar el aforo, contará con invitados especiales con el dúo británico Solardo, dos habituales de las programaciones veraniegas de Ibiza. Compartiendo cartel con ellos estarán Isma B, Caste, Santiso, Humbe y Yerout.

Solardo son Mark Richards y James Elliot. Originarios de Manchester, han ido gestando un sonido house muy marcado por la historia de la ciudad británica. Tras ir consolidando su sonido en Reino Unido, sobre todo a través de BBC Radio, desembarcaron en Ibiza, donde son ya habituales verano tras verano.

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