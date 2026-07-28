El cocinero y jurado de Masterchef Pepe Rodríguez se despide de Paco Ron, figura mítica de la noche coruñesa

Paco Ron, recibiendo un reconocimiento en 2023 Academia Madrileña de Gastronomía

El fallecimiento de Paco Ron, uno de los fundadores del mítico Bar de los Ron de A Coruña, ha despertado el pesar de la hostelería no solo de la ciudad, sino también de toda España, por donde pasó por alguno de los restaurantes más reconocidos del país, como El Celler de Can Roca, Atrio, Arzak o Martín Berasategui, además de ser distinguido con una estrella Michelin en 1999. Uno de los que han mostrado su tristeza es precisamente otro cocinero con estrella, además de jurado y presentador del programa de televisión Masterchef, Pepe Rodríguez.

Muere Paco Ron, uno de los fundadores del Bar de los Ron que cambió la movida de A Coruña Más información

El chef, alma del restaurante El Bohío de Illescas (Toledo), quiso despedirse de Paco Ron a través de sus redes sociales y recordando cuando lo conoció en su restaurante. "Todavía recuerdo ese primer día en que apareciste por El Bohío. Pensaba yo, '¿quién es este personaje tan curioso?'. Pues desde entonces hemos pasado momentos de todo tipo. Esa montaña rusa que es tener un negocio de hostelería. Pero siempre con mucho cariño, respeto y admiración. Abriré una botella de vino en tu honor con algún cero a la derecha (como tú bien decías) para brindar por nuestra amistad. ¡Hasta la eternidad, amigo!", expresa a través de Instagram.

Paco Ron, una de las más destacadas figuras de la noche coruñesa, falleció la pasada semana a los 68 años víctima de un cáncer. El Bar de los Ron fue en 1984 el primer establecimiento de este tipo que abrió en la antigua calle Juan Canalejo (ahora calle Socorro). Fue de la mano de Paco y sus tres hermanas, Cris Carmen y Sara. El Bar de los Ron enseguida se convirtió en un hervidero cultural con clientes como los músicos Wyoming & Reverendo, Los Doré, Pablo Bicho o Antón Reixa, y actores como Cándido Pazó, Carlos Blanco, Manquiña o las Marías (María Pujalte y María Bouzas).

La antigua entrada del bar Cedida por Sara Ron

La etapa de los Ron al frente del Bar se acabó el 25 de mayo de 2002, cuando lo cerró Luis Álvarez, quien había trabajado desde los inicios en el establecimiento y que era marido de una de las fundadoras, Carmen. El local reabrió en 2021, ya con otra gerencia. En la actualidad, lo hace para eventos puntuales, detalla su ahora propietario, Emilio Ron, que lamenta mucho el fallecimiento de Paco. “Era un referente para todos los que nos dedicamos a la hostelería. Sin El Bar de los Ron la historia de la noche coruñesa sería muy diferente”.