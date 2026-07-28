El ayuntamiento tendrá que indemnizar al Club del Mar por obligarle a gestionar la piscina municipal sin contrato

El Club del mar Quintana

El Grupo Popular exigirá explicaciones al Gobierno municipal tras la sentencia del Tribunal Contencioso Nº1 favorable al Club del Mar contra el Ayuntamiento de A Coruña en relación con la gestión de la piscina municipal, que ratifica lo que siempre sostuvo dicha entidad: el grave perjuicio patrimonial causado al club, al que el ayuntamiento tendrá que resarcir en una cantidad que fuentes del Club del Mar estiman en aproximadamente 500.000€.

El contrato de gestión de la piscina municipal acabó el 5 mayo de 2023, y el Ayuntamiento debería haber realizado un nuevo concurso para determinar quién la llevaría antes de que el contrato expirara. No lo hizo, y durante más de tres años el club ha tenido que seguir gestionando la instalación obligatoriamente y en precario, sin saber qué ocurrirá con ella.

En su denuncia, la entidad reclamaba los costes de mantenimiento desde el 6 de mayo de 2023 hasta que el Ayuntamiento asuma la gestión por realizarse sin ningún tipo de contrato, lo que estima la sentencia, que rechaza todos los argumentos del gobierno municipal para evitar su responsabilidad y establece que debe compensar al demandante por el coste de los servicios prestados sin contrato.

El portavoz Popular, Miguel Lorenzo se reunión en varias ocasiones con miembros de la directiva del Club del Mar y también del sindicato UGT pertenecientes al comité de empresa de los trabajadores, quienes manifestaron su gran preocupación por la situación de inseguridad laboral que arrastran desde hace tiempo por los problemas económicos que origina la gestión de la piscina municipal y exigió una respuesta urgente ante esta prestación de servicio sin contrato que ocasionó despidos.

Una entidad viable por su buen funcionamiento social y deportivo, se encuentra hipotecada por verse obligado a gestionar sin contrato la piscina municipal, asumiendo un déficit insoportable, sin que el gobierno de Inés Rey aporte ninguna solución a la situación actual, como podrían ser que preste el servicio el ayuntamiento directamente, que saque a licitación la nueva concesión o que el club preste el servicio con un nuevo contrato actualizado.