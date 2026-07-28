A Coruña se derrite a 30 grados por sexta vez en lo que va de año

Un termómetro marca 31 grados, este martes, en Linares Rivas Javier Alborés

Los coruñeses recordarán este 2026 por una infinidad de cosas. En la faceta deportiva, no solo rememorarán cómo la selección española de fútbol se enfundaba la segunda estrella en la camiseta, también cómo su Deportivo volvía a Primera después de cuatro fatídicas temporadas consecutivas en la tercera categoría del fútbol español y dos en la Liga Hypermotion. Pero también cómo el baloncesto coruñés volvía a la élite nacional. Y además, con épica incluida. Así, en el ámbito astronómico, A Coruña ya cuenta los días para vivir un eclipse total de Sol, algo que no ocurría desde 1905. No obstante, si hay un aspecto anómalo que también contarán los padres a sus hijos y los abuelos a sus nietos es, sin duda, el meteorológico. Sobre todo por el calor asfixiante que, en más jornadas de lo que los herculinos podrían estar acostumbrados, registraron los termómetros en la ciudad. Durante este martes, el mercurio volvió a subir a 30 grados por sexta vez en lo que va de año. Un hecho tan insólito que, desde 1931 -primer año en el que la Aemet tiene datos en la urbe-, nunca antes había ocurrido.

A Coruña cerrará el mes de julio más cálido de su historia Más información

En esta ocasión, la estación del Observatorio del Agra do Orzán contabilizó altas temperaturas desde primera hora de la mañana. Y es que, mientras en la jornada del lunes no llegó hasta pasadas las 17.00 horas el valor máximo (27,2), este martes los termómetros subieron a lo más alto incluso antes de comer. A las 09.00 horas, la urbe herculina ya registraba temperaturas por encima de los 23 grados; a las 10.00, ya pasaba de los 25, y, poco después de las 14.00 horas, ya se había llegado a los 30,3.

Antecedentes

Aunque durante este 2026 A Coruña ya esté completamente abonada a los 30, en la ciudad no es demasiado común alcanzar estos valores. Por lo menos, varias veces al año. Prueba de ello son las 113 jornadas en las que se había superado esta barrera en los 95 años de datos de la Aemet en la urbe. Es decir, poco más de una vez al año. En el registro histórico, destacaban, sobre todo, los años 2003 y 2023, ambos de este siglo, con cinco días por encima de 30 grados en ambos cursos. Aunque en ninguno de ellos se había contabilizado este valor a falta de agosto y septiembre. Pero también los dos últimos años, 2024 y 2025, cuando los termómetros no subieron a 30 ni una sola vez.

A pesar de que los coruñeses ya estrenaron los arenales de la ciudad el pasado mes de abril, la primera jornada por encima de 30 fue el 27 de mayo, con 32 grados. Ya en junio, la tendencia siguió con la primera ola de calor del año. El 12 de junio, el Observatorio registró 31,1 grados y, al día siguiente, llegó a los 35,9 -valor más alto en un mes de junio y segundo absoluto, solo por detrás de los 39,6 del 28 de agosto de 1961-. Ya con el verano empezado, A Coruña vivió varios días más con temperaturas atípicas, aunque sin llegar a los 30. Uno de ellos fue la propia tarde de San Juan, cuando los termómetros llegaron a 29,6. Ya en julio, una nueva ola de calor sorprendió a los herculinos y dejó, otras vez en dos jornadas consecutivas, valores por encima de 30. Concretamente el día 4, con 31 grados, y el 5, con 33,9 -segunda máxima más alta en un mes de julio, solo por detrás de los 34,5 del 17 de julio de 2006-.

A Coruña se despide de la chaqueta en verano: el calor ya tampoco cesa de noche Más información

El problema, según los meteorólogos, no es solo que haga calor de día. También de noche. Y es que, en los últimos años no solo es cada vez menos necesaria esa ‘rebequita’ cuando cae el sol, sino que, en ocasiones, incluso puede resultar un verdadero suplicio a la hora de dormir. Desde que comenzó el pasado mes de junio, prácticamente no se han registrado temperaturas por debajo de los 18 grados en ningún momento del día. En dos ocasiones, ni siquiera bajó de 20 durante la madrugada (noche tropical). En este 2026, ya se han contabilizado dos de esas noches tórridas. La primera de ellas, el 12 de junio –antes de que comenzase el verano–, cuando los termómetros no bajaron de los 21,3 grados en toda la jornada: temperatura mínima más alta en un mes de junio en la historia de la ciudad. La hasta la fecha última noche tropical se vivió hace apenas dos semanas, el 5 de julio, cuando esta vez el mercurio se mantuvo al límite (20,2).

Unos valores que ayudan a que, a falta todavía de tres días para que termine el séptimo mes del año, este mes de julio ya sea el más cálido de la serie histórica, tal y como adelantó El Ideal Gallego este mismo martes. Con la temperatura de hoy, todavía serán más de 21,7 los grados de media de este mes. Lejos quedan los 21 de 2006, los 20,6 grados de media del año anterior, 2005, y los 20,4 de 2013, 2022 y 2023.