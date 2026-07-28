A Coruña revoluciona el concepto de peluquería: salón de belleza, spa y zona privada 

Brindis por la nueva peluqería

Que la belleza nunca pasa de moda es tan cierto como que las diferentes maneras de alcanzarla, tratarla o buscarla evolucionan y se reinventan de manera cada vez más rápida. La mejor muestra es Sandra Hermida, quien el pasado lunes inauguró en Cuatro Caminos Centro Comercial un atelier con su nombre. Se trata del primer negocio en A Coruña de una exitosa trabajadora del sector de las peluquerías. Anteriormente ya tuvo dos aventuras profesionales en Ferrol, pero su cartera de clientes agradecidos la consiguió con el trabajo en algunas de las mejores peluquerías herculinas.

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Sandra Hermida Atelier se encuentra en la primera planta del espacio comercial, justo en el frontal con vistas a la calle Ramón y Cajal. Por el centro de belleza pasaron, en una inauguración privada, un centenar de invitados. La experiencia estuvo acompañada de un catering frío, Estrella Galicia y Alma Atlántica, y también musicalizada por el reconocido dj cdpereiro, mientras que conocidos y profesionales del sector de la belleza acompañaron a Sandra. Existen varias zonas diferenciadas: una de belleza, con tocadores y zona de color; los lavazcabezas privados y un spa capilar en forma de reservado. Además, también se realizan tratamientos capilares, estudios y tratamientos para el cuero cabelludo. La experiencia Hair Spa va a ser, seguro, una de las más demandadas. Se define Sandra Hermida como "alta costura capilar" y especialista en los llamados rubios atelier. Por cierto, la dueña advierte que se trata de un local unisex.