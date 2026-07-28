A Coruña cerrará el mes de julio más cálido de su historia

Un hombre se ducha en Riazor, en una jornada calurosa de julio Patricia G. Fraga

Si en el pasado mes de junio se dieron varios registros llamativos que sorprendieron hasta a los propios meteorólogos, durante este julio parece haberse convertido en costumbre otra de esas “cuestiones atípicas” que acaban escribiendo su nombre en el libro de los récords meteorológicos de la ciudad. Y es que, si bien ya se habían registrado hasta en tres ocasiones temperaturas por encima de los 30 grados, seguro que nadie se esperaba que el calor asfixiante fuese a seguir teniendo cabida tan a menudo en A Coruña. No obstante, dos olas de calor –al menos tres días seguidos con temperaturas por encima de los 26,6 grados–, otras dos jornadas por encima de los 30 y varias noches tropicales (mínimas de 20 grados durante la madrugada), provocaron que este séptimo mes del año vaya a despedirse como el más cálido de la historia de la ciudad.

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Así lo confirman los meteorólogos, después de que, a apenas tres días para que finalice el mes, la estación del Observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desvela 21,7 grados de temperatura media. En total, 0,7 más que el julio de hace veinte años, en 2006 (21,0), el más caluroso hasta la fecha. Aquel séptimo mes del año superó los 20,6 grados de media del año anterior, 2005, y los 20,4 de 2013, 2022 y 2023. Es decir, los seis meses de julio más tórridos datan de este siglo.

Además del calor asfixiante, durante este verano también está siendo protagonista otro aspecto meteorológico: la escasez de precipitaciones. Prueba de ello son los 2 litros por metro cuadrado que el Observatorio acumuló en lo que va de julio, por los más de 30 que se suelen contabilizar de media en este mes.

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Ni siquiera durante la jornada del pasado domingo, cuando la bajada de la niebla provocó tímidas precipitaciones que no llegarían a acumular en la estación del Agra do Orzán. Sí acumuló el viernes (0,4 litros), en la que fue la segunda jornada mojada de julio. En caso de no llover más hasta el viernes, este mes de julio podría desbloquear otro récord, también entre los más secos.

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Predicción

Según prevé la Aemet, durante esta semana predominarán las altas temperaturas, aunque, a partir de mañana, bajarán varios grados. Para hoy, la jornada será muy similar a la de ayer, cuando, aunque los pronósticos auguraban valores máximos de hasta 29 grados, el termómetro tan solo subió a los 26,8.

Mañana y pasado, los cielos se irán cubriendo y las máximas bajarán hasta los 24. El viernes, volverán a subir levemente, aunque no se descarta que puedan caer los últimos litros.