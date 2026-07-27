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A Coruña

Un nuevo panel en O Parrote informa de la temperatura ambiente y en el agua de A Coruña

Durante este primer mes abierto, el espacio de usos múltiples de la nueva zona acuática ha registrado una notable afluencia de usuarios y visitantes, según el Puerto

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/07/2026 13:36
Panel informativo con las temperaturas en O Parrote
El nuevo panel, a las puertas de la zona acuática de O Parrote
Puerto de A Coruña
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La Autoridad Portuaria de A Coruña sigue introduciendo mejoras en la nueva zona de ocio acuático de O Parrote. Esta semana se ha puesto en marcha un panel informativo digital, con el objetivo de facilitar información útil y actualizada a los usuarios de estas instalaciones y reforzar la seguridad en el desarrollo de las actividades náuticas.

Panel informativo con las temperaturas en O Parrote
Panel informativo con las temperaturas en O Parrote
Puerto de A Coruña

Ubicada en un punto estratégico de acceso a la plataforma, la pantalla muestra en tiempo real datos de interés relacionados con el estado de la mar y las condiciones meteorológicas, además de otra información relevante para los navegantes y usuarios de los pantalanes.

Piscina abierta al público en la plataforma de O Parrote

A Coruña estrena una piscina marina y escuela de deportes náuticos en O Parrote

Más información

Los datos de temperatura ambiente que se muestran en la pantalla corresponden a las mediciones realizadas por Meteogalicia en el extremo del Dique de Abrigo, por lo que pueden diferir ligeramente de las condiciones registradas en O Parrote, explican desde el Puerto.

La información relativa a la temperatura del agua procede de otra estación de medición en este caso en la zona de la Marina. La Autoridad Portuaria prevé ampliar progresivamente la información disponible en el panel, incorporando contenidos como el estado de las mareas y la programación de actividades.

Panel informativo con las temperaturas en O Parrote
La pantalla recoge información de la temperatura ambiente y de la del mar
Puerto de A Coruña
Galería

En imágenes, la piscina marina y La Potera en O Parrote

Este viernes se abrió al público la piscina marina de O Parrote y se inauguró La Potera, un centro de servicios equipado para complementar las actividades que pueden desarrollarse en la plataforma de baño.Ver más imágenes

La Autoridad Portuaria también ha aprovechado esta novedad en las instalaciones para recordar sus normas de uso, como la prohibición de tirarse de cabeza al agua, introducir o utilizar objetos de vidrio en la plataforma y sus accesos, así como realizar cualquier comportamiento que pueda poner en riesgo la integridad propia o la de otros usuarios.

La Xunta de Galicia, en colaboración con la Autoridad Portuaria, ha invertido más de tres millones de euros en esta infraestructura singular y moderna de O Parrote, entre la plataforma flotante, las gradas habilitadas en el paseo marítimo y el centro de servicios, equipado con espacio para almacenamiento de embarcaciones, vestuarios, duchas exteriores y espacio de hostelería.

Desde el Puerto valoran la "gran acogida que está teniendo la infraestructura tras la inauguración", el pasado 3 de julio, del edificio de servicios náuticos. Durante este primer mes, el espacio ha registrado una notable afluencia de usuarios y visitantes, y se ha convertido “en un nuevo punto de encuentro para el deporte y el disfrute del entorno marítimo”, destaca el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado. La nueva infraestructura constituye el primer proyecto físico visible de la apertura del Puerto a la ciudad y anticipa el modelo de integración puerto-ciudad que se desarrolla en el marco de Coruña Marítima.

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