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Paul Kalkbrenner en el Morriña Fest
A Coruña

Paul Kalkbrenner pone el broche al Morriña: una invasión alemana en el puerto de A Coruña

El productor alemán cerró el festival en el muelle de Batería

Óscar Ulla
Óscar Ulla
27/07/2026 01:44

En su día fueron los ingleses, ahora fueron los alemanes. Al puerto de A Coruña arribaron decenas de personas ataviados con camisetas de Alemania y un nombre en común a la espalda: Paul Kalkbrenner.

El productor germano era el encargado de poner el broche a la sexta edición del Morriña Fest, tras sets como el de Karras Martínez o Maceo Plex.

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Y todo lo que empieza con Depeche Mode no puede salir mal. Kalkbrenner empezó con ‘Dreaming on’, la versión del alemán de uno de los temas de la banda inglesa. Y así se metió al público en el bolsillo desde el minuto uno, aunque lo mejor estaba por llegar.

El alemán tiró de temas nuevos y de sus clásicos para culminar un domingo diferente, en la colaboración de Morriña y Brunch. 

Esta nueva edición del Morriña Fest abrió su primer día con Lemot, teniendo como platos fuertes a Belén Aguilera, Juanes y Manuel Turizo

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Así, mezclando nuevos como ‘Time to dance’ con algún tema que ya se puede considerar clásico como ‘Cloud rider’ o ‘Feed your head’, Kalkbrenner y el puerto de A Coruña fueron gestando un vínculo que tenía que llegar a su culmen al final del set.

Con un Kalkbrenner que se estaba gustando, llegó rápidamente el final, en poco más de una hora, que no podía ser otro que ‘Sky and Sand’, uno de los temas de su atemporal ‘Berlin Calling‘, coreado por los miles de presentes para despedir al festival hasta el 2027.

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