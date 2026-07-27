Noites do Porto iniciará en otoño su nueva propuesta con un concierto de Nacho Vegas

Nacho Vegas, en una imagen promocional Eneko Caos

Noites do Porto iniciará en otoño su nueva propuesta, su nueva ‘cápsula’, que extenderá su actividad también por Santiago de Compostela y Vigo. Se trata de ‘Noites do Porto Recomenda’, un ciclo que dará comienzo en noviembre y que desembarcará en algunas de las salas más emblemáticas de la comunidad.

La primera de las citas será el 6 de noviembre en Inn Club, donde actuará uno de los referentes de la canción de autor en castellano, Nacho Vegas. La cita permitirá al artista presentar su último trabajo discográfico, ‘Vidas semipreciosas’, en exclusiva en la ciudad.

Xoel López cantó ante 1.000 espectadores en la ‘noite do porto’ más especial Más información

La segunda cita confirmada será el 16 de noviembre, en la compostelana sala Capitol, donde actuarán Temples. Las entradas para ambas citas están disponibles en la plataforma online FeverUp.

Esta propuesta, que surge, apuntan desde la organización, con el objetivo de mantener vivo el espíritu del festival a lo largo del año, también desembarcará en Vigo, aunque en este caso las propuestas y fechas se darán a conocer durante las próximas semanas.