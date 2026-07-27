Muere Paco Ron, uno de los fundadores del Bar de los Ron que cambió la movida de A Coruña

Clientes en el interior del antiguo Bar de los Ron Cedida por Sara Ron

La noche coruñesa despide a una de sus más destacadas figuras. Paco Ron, fundador junto a sus hermanas del mítico Bar de los Ron del Orzán, falleció la semana pasada a los 68 años víctima de un cáncer, dejando una muesca en el corazón de todos aquellos herculinos que disfrutaron de uno de los locales que más cambiaron la movida coruñesa.

Madrileño de alma asturiana, Paco figura en letras de oro en la historia de la hostelería coruñesa como fundador del Bar de los Ron. Fue el primero que abrió en la antigua calle Juan Canalejo (ahora calle del Socorro), la que en los años 80 y 90 del pasado siglo y comienzos del actual se convirtió en el epicentro del ocio coruñés.

Los promotores del local fueron cuatro hermanos Ron: Paco, Cris, Carmen y Sara. “Empezamos las obras en 1983 y abrimos en la primavera de 1984”, apunta Sara, que es la única de los cuatro que aún vive, en declaraciones a El Ideal Gallego. Por entonces, solo había otros tres bares en esa vía y su entorno, en concreto El Patacón, El Tranvía (ambos en la calle Orzán) y el Filloa (Rúa Ciega). Los dos últimos siguen abiertos.

Interior del antiguo Bar de los Ron Cedida por Sara Ron

El Bar de los Ron enseguida se convirtió en más que un bar: fue un hervidero cultural. Músicos como Wyoming & Reverendo, Los Doré, Pablo Bicho o Antón Reixa, y actores como Cándido Pasó, Carlos Blanco o las Marías (María Pujalte y María Bouzas) actuaron entre sus paredes.

Así lo atestigua Sara, quien da buena cuenta de la historia del local. “Era un bar muy distinto, no había entonces nada parecido. Nada más abrir ya se llenó con un montón de gente, era alucinante”, expresa.

La familia no tenía relación alguna con A Coruña antes de abrir el bar. Pero los cuatro hermanos decidieron abandonar la capital y probar suerte con un negocio fuera. “No queríamos vivir en Madrid, estábamos cansados de la ciudad. Queríamos establecernos en el norte, porque nos gustaba entonces Asturias. Así que recorrimos un poco A Coruña y Santiago mirando locales, hasta que dimos de casualidad con este local, que nos gustaba mucho”, explica Sara, quien recuerda que antes había estado ocupado por un almacén de zapatos: “Para nosotros era un sitio estupendo porque estaba al lado del mar y del centro, pero cuando empezamos a hacer la obra los albañiles nos llegaron a decir que era una zona mala de la ciudad, que no había nada. La verdad es que al abrir se fue animando y ya empezaron a surgir muchos más bares en la zona”, recuerda.

La antigua entrada del bar Cedida por Sara Ron

Que fuese todo un referente cultural no fue ni mucho menos casualidad. “En Madrid habíamos visto bares muy modernos, en los que había música renacentista y cosas por el estilo, así que nuestra idea al llegar a Coruña era tener actuaciones musicales todos los días”, detalla Sara Ron, la mayor de los cuatro hermanos. “Pronto vimos que la idea era imposible porque cuestan mucho dinero, pero sí fue mucha gente relevante. Teníamos jazz, contratamos a Wyoming y el Reverendo, que gustaron mucho a la gente y repitieron varias veces… Nos fue bien, estaba siempre lleno”, resume una de las promotoras del histórico establecimiento.

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La etapa de los Ron al frente del Bar se acabó el 25 de mayo de 2002, cuando lo cerró Luis Álvarez, quien había trabajado desde los inicios en el establecimiento y que era marido de una de las fundadoras, Carmen. El local reabrió en 2021, ya con otra gerencia. En la actualidad, lo hace para eventos puntuales, detalla su ahora propietario, Emilio Ron, que lamenta mucho el fallecimiento de Paco. “Era un referente para todos los que nos dedicamos a la hostelería. Sin El Bar de los Ron la historia de la noche coruñesa sería muy diferente”.

Pese a la distancia y los años que han pasado, Sara Ron asegura que la del bar de sus hermanos en el Orzán “es una historia que recordamos con mucho cariño”. “La época de A Coruña fue muy buena, lo pasamos muy bien e hicimos muchos amigos. Conseguimos que un antiguo almacén de zapatos se convirtiese en un referente para los locales de la zona, que luego se crease allí ambiente. Fue un empujón grande para la zona”, concluye.

El Bar de los Ron no fue, ni mucho menos, el único proyecto hostelero de éxito en el que se vio envuelto su hermano. El empresario José Saavedra, fundador junto a su hermano Carlos de la coruñesa discoteca Pirámide, aún recuerda cuando su amigo Paco le dijo “dejo la noche y me voy a hacer un curso de cocina”. Tras abandonar la hostelería, se formó con los mejores: Aldebarán, Atrio, Arzak, Martín Berasategui, El Celler de Can Roca o El Cenador de Salvador. Y después abrió su proyecto personal en el pueblo pesquero asturiano de donde eran originarios sus padres: Taberna Viavélez. En 1999 fue distinguido con una estrella Michelin , la primera de Asturias. En 2007 trasladó su proyecto a Madrid con el nombre de Viavélez. Tras su fallecimiento, el mundo culinario del país han expresado su pesar por la pérdida de una de sus más significativas voces. Un lamento al que se suma A Coruña, parte y testigo de su historia con su ya legendario bar.