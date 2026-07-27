Los cruceristas toman las playas de A Coruña

Este lunes va a ser muy caluroso en A Coruña, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apuntan a que se llegará a los 30 grados de temperatura. En medio de esta bonanza llegó a primera hora de la mañana al puerto el crucero 'MSC Virtuosa', procedente de Southampton y que se irá a media tarde hacia Cádiz. En él llegaron más de 6.000 pasajeros y muchos de ellos aprovecharon el buen tiempo para disfrutar de uno de los grandes atractivos de la ciudad: sus playas.

La cercanía de Riazor y Orzán a la dársena de Trasatlánticos hace que muchos viajeros opten por descubrir los arenales herculinos durante su estancia en A Coruña. Así ocurrió también este lunes por la mañana, en el que los pasajeros del 'MSC Virtuosa' prácticamente 'desembarcaron' en las playas. Porque de las numerosas personas que tomaban el sol desde primera hora, pocas tenían acento local. Lo que se oía tanto en Riazor como en el Orzán eran frases en inglés.

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No es la primera vez que los cruceristas apuestan por las playas como atractivo turístico que visitar durante sus horas en el puerto de A Coruña. De hecho, el pasado sábado se pudo ver también a muchos viajeros del 'Disney Dream' en los arenales, que regresaron a media tarde al barco para continuar con su viaje. También lo hacen sin que tenga que hacer mucho calor, ya que en varias jornadas de este otoño, invierno y primavera se pudo ver a varios de ellos disfrutando de la arena sin importar el frío.

Sin embargo, la situación de este lunes resulta muy curiosa, ya que la presencia de los cruceristas, que suelen salir del barco muy temprano, llenó ya desde primera hora la primera línea de playa.

Durante esta semana, serán cinco -contando al 'MSC Virtuosa'- los trasatlánticos que cerrarán julio en el Puerto de A Coruña. El martes será el turno del 'Celebrity Apex', con 3.200 viajeros y procedente de Leixoes; el miércoles llegará el 'Arvia', procedente de Bilbao y con más de 6.500 cruceristas; el jueves atracará el 'Liberty of the seas' con sus más de 4.000 turistas y procedente de Sevilla; y el 'Aidasol' se encargará de cerrar el mes, procedente de Falmouth con más de 2.600 pasajeros.