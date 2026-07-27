La UDC cree que la financiación de la Xunta es insuficiente y que “lastra” su salud económica

El rector de la UDC, Ricardo Cao, en un acto en el Rectorado Patricia G. Fraga

El actual equipo de Gobierno de la Universidad de A Coruña hizo pública a principios de 2024 –tras el cierre de la liquidación del ejercicio de 2023– la existencia de un remanente no afectado negativo de unos trece millones de euros. Con apenas tres meses en el cargo, el nuevo rector, Ricardo Cao, ya tenía que afrontar la primera gran decisión si quería salvar de esta delicada situación a la UDC: un plan de reajuste financiero, en el que se acordó reducir un 30% sus gastos corrientes. No obstante, ya entonces la entidad educativa era consciente de que apretarse el cinturón no iba a ser suficiente y ya instaba a la Xunta a ofrecer una mayor financiación estructural. Un aspecto que volvió a ponerse sobre la mesa la pasada semana, tras el cierre del ejercicio del año 2024 en Consello de Goberno. Una infrafinanciación que “lastra” su salud económica “a medio y largo plazo”.

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Así reaccionaron fuentes consultadas de la UDC, tras una intervención el pasado domingo del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en la que consideró “preocupante” la situación económica de la universidad: “La Xunta de Galicia es absolutamente leal con la institución, pero no podemos ser cómplices de una mala gestión”, apuntó el conselleiro. Pero el plan no es tan sencillo. Y es que, si bien en los últimos años la UDC está captando una cantidad importante de fondos y buenos resultados tanto en convocatorias de concurrencia competitiva como en proyectos estatales e internacionales, esos fondos no se pueden destinar al pago de gastos de personal, mantenimiento o arreglo de inmuebles, entre otros pagos corrientes. Para reducir el déficit, es necesario obtener ingresos extraordinarios.

Como medida a corto plazo, una muy buena opción era la venta de inmuebles. Sobre todo, si llevan sin uso docente varios años. Se trata del edificio de la antigua Escuela Politécnica Universitaria de Serantes, en el campus de Ferrol, un inmueble inaugurado en 1972 que desalojó a estudiantes cuando la escuela se trasladó a Esteiro. Tasado en 7,5 millones de euros, era una muy buena solución para solventar gran parte de la deuda, aunque se quedó sin pretendientes en sus dos subastas públicas, cuando la puja quedó desierta en 4,7. “Tiene un uso dotacional muy concreto y eso hace que el proceso de venta sea más complejo”, comentan desde la UDC, quienes recuerdan que, aunque se plantea venderlo por menos de los 4,7 millones, es una excepción, “no se pueden vender edificios todos los años”.

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Planificación económica

Mientras tanto, el plan de reequilibrio financiero ha permitido durante estos meses un ahorro de dos millones de euros, según los datos de la universidad. Este año, además, termina el plan actual de financiación de la Xunta, por lo que, en 2027, se pondrá en la palestra un nuevo sistema que permita mantener el equilibrio. En 2024, la dotación económica de la Xunta fue de 118 millones. De esa cuantía, 116 correspondían a pagar las nóminas en la UDC. Es decir, solo restaban dos millones para mantener la estructura de la universidad. Una diferencia todavía menor en los años posteriores, tras el incremento salarial de los empleados públicos.

Según comentan, del año 2009 al 2026 el IPC creció un 39% y la aportación autonómica al plan de financiación tan solo un 23. Por lo que, si la cuantía fuese proporcional al índice de precios, se tendría que haber incrementado el presupuesto en más de quince millones de euros.