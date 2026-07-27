La app Galtaxi gestionó más de 650 viajes en A Coruña en sus primeros días de vida

Una persona utiliza la aplicación en su teléfono móvil Carlota Blanco

Hace escasas dos semanas se presentó en A Coruña Galtaxi, una aplicación para solicitar un taxi que, a diferencia de otras del ámbito local, nacía de la mano de la asociación Ugataxi para llegar a toda Galicia. En este tiempo, la app ya ha ayudado a gestionar más de 650 carreras solo en A Coruña, como celebra Juan Carlos Sambad, vicepresidente segundo y representante en la urbe herculina de la asimismo recién creada Ugataxi.

Sobre la aplicación, Sambad destaca que la gente se sorprende cuando les dicen que vale para toda Galicia y que el call center está en Fuerteventura, pero que lo que siempre les dicen es que “funciona bien”. “Hay doce personas atendiendo llamadas, mientras que aquí ahora en un día de mucha demanda lo máximo que pueden juntar otras compañías es dos o tres personas. Incluso podemos aumentar a 16 o 18 personas si la demanda es muy alta”, explica.

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En Ugataxi son ambiciosos: “Estamos repartiendo tarjetas a clientes, creciendo poco a poco con nuestros coches en la ciudad y fidelizando a clientes”. “Creemos que vamos a ser la asociación que más socios (ahora mismo son 70) tenga porque la gente se va a enamorar de Galtaxi”, vaticina.

La aplicación, creada por una empresa canaria, está pensada para maximizar la experiencia del usuario. Funciona con inteligencia artificial y, entre otras cosas, permite solicitar un taxi simplemente enviando por WhatsApp la ubicación del cliente. “El servicio de WhatsApp, lo comprobamos cada vez que llevamos cruceristas a la Torre o al Aquarium, funciona muy bien, no hay ni que decir una palabra, con enviar la ubicación llega”, insiste. “La app es intuitiva para el cliente, pueden llamar, pedirlo por WhatsApp o Telegram... Es tan sencillo que nadie tiene problemas. Ya puede haber el jaleo que quieras que va a funcionar bien”, valora.

Situación general

Respecto a la situación del sector frente al empuje de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), Sambad se muestra combativo. La pasada semana el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró nulos tres artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que el Ayuntamiento había aprobado el año pasado, al entender que discriminan a los VTC frente al servicio de taxi, entre los que se incluía que se impidiese recoger o dejar viajeros en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Una noticia que desde Ugataxi ya esperaban: “Parece que las concesiones ya no tienen valor. Si estamos en libre mercado y todo vale, hagámoslo también con los estancos, las farmacias, los autobuses urbanos... No entendemos bien esto, y creemos que el Ayuntamiento también debería recurrir”.

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Si no, pide imitar el modelo que se implementó en Toledo. “No prohíbe pero sí limita el número de vehículos VTC que circulan por la ciudad. Además les obliga a tener una base para que solo salgan cuando alguien los haya contratado y no estén circulando por zonas de influencia como ahora. Es la forma de mitigar la invasión de los VTC, que cabe recordar que hay más de 200 vehículos ya en A Coruña, es una barbaridad”, lamenta. “Vamos a intentar combatir con una tecnología tan buena como la que tienen ellos. Al menos ahora la excusa de que no se coge el teléfono en A Coruña ya no es cierta”, insiste.

Por su parte, Antonio Vázquez, presidente de RadioTaxi (con una flota de unos cien vehículos), señala que también esperaba el resultado de la sentencia del TSXG. “Es normal que tengan acceso a esas zonas siendo la mayoría coches eléctricos, pero el tribunal sí dice que no podrán hacer servicios urbanos, que es lo que exigimos”, expresa. Aunque también lamenta el volumen de VTC en la ciudad: “La situación es la misma. Cada vez hay más, hacen todo tipo de servicios ajustando o inflando el precio en función de la demanda, y lo hacen con total impunidad porque nadie les frena”.