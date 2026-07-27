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A Coruña

Joaquín Gómez Varela | “En los próximos cinco años, más del 50% del profesorado podría jubilarse”

Decano de la Facultad y alumno de la segunda promoción, experimentó como estudiante los primeros años del INEF en Oleiros y, ya como docente, el proceso como parte de la UDC

Dani Sánchez
Dani Sánchez
27/07/2026 04:30
El decano, Joaquín Gómez, en las instalaciones de la facultad
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Para Joaquín Gómez Varela (Ferrol, 1968), la creación de un Instituto Nacional de Educación Física en Galicia no suele fue un “acierto de desarrollo”, sino que también hizo que no tuviera que hacerse hueco dentro de la profesión en otras ciudades de España como Madrid o Barcelona. Actual decano de la facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de A Coruña y alumno de la segunda promoción del ‘INEF de Galicia’, se muestra orgulloso por haber formado parte, primero como estudiante, después como docente y ahora como máxima representación educativa en el centro, las cuatro décadas de historia del inicio de la enseñanza deportiva en Bastiagueiro.

¿Cómo conoció la titulación?

En mi caso personal, como otros compañeros de otras partes de Galicia, conocimos la titulación por los primeros matriculados de Madrid, que venían como profesores a nuestros centros de enseñanza. Yo siempre estuve muy vinculado al deporte y me surgió el interés por una profesión que tenía que ver con la educación física. Estábamos orientados a presentarnos en Madrid, y en ese momento, traer un centro con esas características a Galicia fue un catalizador de toda una serie de agentes implicados como serían los futuros graduados en la Educación Física. El hecho de que apareciera el INEF en Galicia fue todo un acierto de desarrollo.

¿Qué tipo de cultura deportiva había entonces?

La mayor parte de nosotros veníamos de una cultura deportiva que en aquel momento no era tan general, como sí lo es ahora. Entonces normalmente practicábamos un deporte, quizá dos. Compañeros míos venían de judo, y yo, de balonmano y luego de manera más relevante el rugby, que me hizo llegar a jugar con la selección gallega. La mayor parte proveníamos de una modalidad deportiva. Hoy en día es diferente porque el perfil es otro. Es una cultura más amplia y se tienen muchas más vivencias.

¿Cuáles fueron los cambios más sustanciales en estos 40 años?

El cambio más importante fue cuando, en 2004, se produjo la integración plena en la Universidad de A Coruña. En sus inicios el centro pertenecía a la Xunta y los estudiantes a la Universidad de Santiago, ya que era un centro adscrito. Cuando entramos dentro de la UDC, hay una integración plena en todos los sentidos. Poco a poco nos integramos en las dinámicas propias de la universidad y eso, aunque entonces era algo muy novedoso, creo que fue muy positivo.

Cuando el centro pasó a formar parte de la UDC, hubo una integración plena en todos los sentidos”Joaquín Gómez, decano de la facultad de Ciencias del Deporte

¿Qué momento vive en la actualidad el centro?

En la actualidad, el número de facultades a nivel nacional está en torno a 70, entre públicas y privadas y la distribución es casi del 50%. En cuanto al número de plazas que oferta cada una de ellas, hay algunas que tienen un número importante, en torno a 200 (Madrid, Barcelona). Nosotros somos de las que más plazas ofertamos. Nosotros tenemos dos oportunidades de acceso al año: una en abril y la otra en junio. El nivel de aspirantes en cada una de ellas suele rondar entre 250 y 300 personas. En el acceso a las plazas, en las pruebas físicas permitimos que se presenten aspirantes de primero de Bachillerato, porque así facilitas después que se centren solo en la parte teórica. El porcentaje de superación siempre suele ser bastante alto (sobre el 70%). A pesar de haber facultades a nivel nacional, por ahora aquí en Galicia no hemos notado que haya un descenso en aspirantes. Se mantiene e incluso ha subido en alguna ocasión.

¿De dónde suelen proceder los estudiantes?

Mayoritariamente son gallegos, aunque luego encuentras a alguna persona de Ponferrada o Asturias. En los comienzos, había una mezcla más importante: andaluces, madrileños, valencianos, mallorquines..., era mucho más variado.

¿Qué diferencias observa de su etapa como estudiante a su etapa como docente?

Obviamente, lo que más nos influyó fue todo el desarrollo tecnológico y la implantación de la informática. Empezamos con máquinas de escribir y la forma de dar clase era de viva voz o en la pizarra, y ahora todo es diferente. También con el acceso a internet, dado que ahora nos permite acceder al profesorado a información científica que antes había que solicitarla bajo petición.

¿Cuáles son las necesidades actuales del centro?

Un momento clave de estos años va a ser el proceso de reposición de profesorado. Tenemos mucho profesor de edad avanzada. Este año se jubilan cuatro, y al siguiente, otros dos. En los próximos cinco años, más del 50% del profesorado podría jubilarse y eso es algo que hay que tener en cuenta de cara al largo plazo.

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