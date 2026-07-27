Hace 25 años | A Coruña estrena 'El bosque animado', la primera película en 3D de Europa

Estreno de 'El bosque animado' en 2001 en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, numerosas personalidades acudieron en A Coruña al estreno mundial de “El bosque animado”, el primer largometraje europeo hecho en tres dimensiones por ordenador; en 1976, hace 50 años, un joven resultaba herido con una navaja tras una pelea en la calle Papagayo; en 1951, hace 75 años, el infante don Fernando de Baviera visitaba La Coruña y hace 100 años, en 1926, un sangriento suceso familiar acababa con una herida por un cuchillo.

Hace 25 años | Galicia abandera el cine digital gracias al estreno de “El bosque animado”

Literatura, cine, tecnología, arte e ingenio se mezclan en la producción “El bosque animado”, primer trabajo en 3D que lanza a Galicia al mundo del celuloide. Cientos de personas celebraron en el Palacio de Congresos que este largometraje es la punta del iceberg que anuncia que lo digital está pegando fuerte en la comunidad. Los productores del trabajo, Digra, escogieron A Coruña, ciudad donde se gestó este proyecto, para realizar la presentación mundial de la obra. El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, acudió al acto para acompañar a los creadores del filme y aseguró que éste se trata de “un magnífico ejemplo de creatividad, de difusión cultural y de participación en un mercado que ofrece inmejorables posibilidades”.

Portada de El Ideal Gallego del 27 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Un joven resulta herido con una navaja tras una pelea en la calle Papagayo

En una pelea que tuvo lugar en la calle Papagayo a las tres y media de la mañana fue herido con una navaja, en la región axilar, Jorge Añón Seijo, que vive en la calle Entrepeñas. Fue asistido en la Casa del Socorro donde le apreciaron una herida inciso-punzante de pronóstico leve. El herido, en unión de un amigo, estaba en la citada calle enzarzándose en una riña callejera con tres individuos, uno de los cuales, José Rodríguez Ríos, con residencia en Cedeira, le alcanzó con una navaja. Posteriormente detenido, el agresor pasó a disposición de la autoridad judicial. Por otra parte un espectacular y aparatoso accidente, afortunadamente sin víctimas, tuvo lugar en la madrugada del domingo en la avenida de la Marina.

Portada de El Ideal Gallego del 27 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | El infante don Fernando de Baviera visita la Torre de Hércules y Riazor

Portada de El Ideal Gallego del 27 de julio de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Estuvo en La Coruña, acompañado del director general de la Renfe, señor Rivero de Aguilar, S.A.R. el infante don Fernando de Baviera. Almorzó en Iñás, en el pazo de un amigo, y por la tarde recorrió diversos lugares de la población y sus alrededores, siendo acompañado por el alcalde, señor Molina, en la visita a la Torre de Hércules, estadio de Riazor, ciudad escolar y otros puntos. El egregio visitante, que no conocía nuestra ciudad, expresó la grata impresión que le había producido y tuvo frases muy gratas de elogio para los atractivos de La Coruña. A última hora de la tarde estuvo en el Real Club Náutico, regresando después a Santiago, en unión del señor Rivero de Aguilar.

Hace 100 años | Un sangriento suceso familiar acaba con una herida por un cuchillo

A las nueve y media de la noche del domingo último, ocurrió en el bajo de la casa número 20, de la calle de Lagar, un sangriento suceso en el seno familiar. Al llegar a dicho domicilio, el vecino del mismo, Luis Hermida N., de 35 años, marinero, en completo estado de embriaguez, por una cuestión baladí, golpeó brutalmente a su esposa Aurelia Lafuente Borrazás, y al intervenir la madre de esta, María Borrazás Matos, el Luis Hermida cogió un cuchillo de los que emplean a bordo para degollar merluzas y agredió con él a su suegra, hiriéndola primeramente en el brazo izquierdo y después le clavó el cuchillo junto a la clavícula izquierda, produciéndole una herida de cinco centímetros de profundidad.

Portada de El Ideal Gallego del 27 de julio de 1926 Archivo El Ideal Gallego