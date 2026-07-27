Esta es la programación completa de la Feria del Libro de A Coruña

Comienza la cuenta atrás para la Feria del Libro de A Coruña, que del 1 al 10 de agosto tomará los jardines de Méndez Núñez. Aunque en realidad ya los ha tomado, porque las casetas de la Feria, y las que acogerán Mostrart, ya ocupan el paseo y parte del interior de los jardines de Méndez Núñez.

Son más de una treintena de librerías y entidades las que estarán presentes en la feria de este año, como Couceiro, Alita Cómics, El Cocodrilo Amarillo, Formatos, Lume, Xiada, Galgo Azul, Arenas, El Faro de los Tres Mundos, Santos Ochoa o Ediciones del Viento, entre otras.

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El inicio oficial de la feria será este sábado, 1 de agosto, a las 12.30 horas, con el pregón a cargo de la ilustradora coruñesa y Premio Nacional del Cómic Bea Lema. Ya en esa primera jornada la actividad será constante, ya que por la tarde serán varias las propuestas de la Feria del Libro para su jornada inaugural: un taller de Pokemon para niños (17.30 horas); la presentación de 'Cunetas', de Luís Pimentel, con la presencia de Claudio R. Fer, Xurxo Martínez y Henrique Alvarellos; la presentación de 'La fosa abierta', de Brigitte Vasallo; la charla entre Rodrigo Costoya y Carmen Blanco bajo el título 'Entre a historia e a ficción'; la ruta 'A cidade que habitou María Pita', con Rodrigo Costoya; la charla entre la periodista Paola Feal y la escritora María Oruña en torno a su última novela, 'La cámara de las maravillas'; y la mesa redonda 'Alianza? Atlántica', con los escritores Rober Cagiao, Pedro Feijoo y Luis García Rey, moderada por la periodista Leticia Chas.

Durante estos primeros diez días de agosto serán multitud los autores que presenten o firmen sus obras en las casetas y carpas de la feria. Erica Esmorís, Francisco Narla, El Barroquista, David Pintor, Pedro Feijoo, Olga Osorio, Sibila Freijo, Arantza Portabales, Yolanda Castaño, Estefanía Padullés, Pilar Pallarés, Francisco Martín Ossorio, Óscar Reboiras, Lorenzo Silva, Antón Reixa, Silvia Salgado, Arturo Lezcano, Ulises Bértolo, Abril Camino o Manuel Esteban son solo algunos de los muchos autores que forman parte de la programación.

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