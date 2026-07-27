El viaje de la cruz de San Andrés: de la piedra del siglo XIII a la ‘piel’ del Dépor
El elemento protagonista de la tercera equipación aparece en la portada de la iglesia original que se conserva en O Parrote, y que fue trasladada de su ubicación original
La tercera equipación del Deportivo reproduce en su parte delantera la cruz de San Andrés, que fue la enseña del Gremio de Mareantes, en tiempos el más importante de la ciudad, y posteriormente se convirtió en 1845 en el elemento principal de la bandera de la provincia marítima coruñesa. La elástica del club blanquiazul se convierte así en la representación más actual de un símbolo de honda raíz coruñesa, ¿pero cuál es la más antigua, al menos entre las que siguen existiendo? Pues está en el paseo de O Parrote y pasa bastante inadvertida.
La capilla de San Andrés original era un “templo neo-románico del siglo XIII”, según recoge el periodista Ángel Padín en su libro ‘Reedificación del Templo de San Andrés y el Gremio de Mareantes de La Coruña’, publicado en 1992. Con esta construcción, los pescadores locales (mareantes viene de marea) honraban al apóstol pescador.
Según el citado libro, la capilla “fue destruida prácticamente”, en 1589 durante la invasión de Drake, que arrasó la Pescadería. No obstante, se rehizo y siguió prestando servicio. “El declive de esta cofradía, como el de todas las demás, comenzó a finales del siglo XVII”, apunta el historiador José Manuel Fernández Caamaño. Languideció también el templo, como se puede comprobar en una fotografía de finales del siglo XIX que publicó en 1987 la librería Arenas en su colección ‘Añoranzas de La Coruña’.
Para edificarla de nuevo, los mareantes cerraron un acuerdo con Eusebio da Guarda, que pagaría la obra a cambio de que él y su esposa fuesen enterrados en el altar mayor (ahí siguen yaciendo). El arquitecto encargado de estos trabajos fue Faustino Domínguez Coumes-Gay, que es el mismo que levantó el Instituto da Guarda, las contiguas Escuelas da Guarda, la hoy llamada Casa Picasso o el actual Teatro Rosalía de Castro.
En 1884 se acabaron las obras, pero no reabrió de forma inmediata “a causa del pleito que mantenían el Gremio de Mareantes, Cofradía de la Vera Cruz o Hermandad de la Paz y Misericordia, que de las tres maneras se nombraba, y el filántropo mecenas de las obras de reconstrucción Eusebio da Guarda, y, por otro, la actitud de la propia iglesia compostelana, celosa en cuanto a propietaria de los terrenos donde se había levantado la antigua capilla”, apunta Padín. El caso es que los pescadores se arrepintieron de aquel acuerdo y quisieron recuperar el templo, pero ya no fue posible. La propiedad recayó, por orden del alcalde, en el Arzobispado de Santiago. Resuelto el entuerto, el templo fue reinaugurado el 17 de mayo de 1890, como se puede leer sobre la piedra en la portada principal de la actual capilla, que pasó a ser castrense en 1937.
No hay ninguna cruz de San Andrés en el actual edificio. Pero sí la había en la portada original, que en los años 50 del pasado siglo (según Ángel Padín) se incrustó en la muralla defensiva del paseo de O Parrote, y ahora es uno de los accesos al Arquivo do Reino de Galicia. Es la misma portada que se ve en la foto del siglo XIX y ahí si vemos, en una de las arquivoltas, una sucesión de pétreas cruces de San Andrés. De la piedra del siglo XIII a la ‘piel’ del Dépor en el XXI, a una camiseta que entronca con el pasado más marinero de la ciudad.
La alcaldesa la reivindica como bandera coruñesa
Fue el pasado 25 de junio cuando la alcaldesa colgó en sus redes sociales un vídeo en el que proponía convertir la cruz de San Andrés en la bandera de A Coruña. Aunque sus relaciones con el Deportivo se han recompuesto tras su decisión de renunciar al Mundial 2030, nada sabía Inés Rey de las intenciones de la entidad deportiva de lanzar una camiseta con ese mismo símbolo. Su reivindicación surge de un informe de uno de sus asesores, fechado este año pero gestado tras varios de estudio. Y la hace en un contexto en el que algunos autores cuestionan que la antigua enseña de la provincia marítima coruñesa sea el origen de la actual bandera gallega, como defiende el Gobierno local. La propuesta de la regidora fue recibida por la oposición como una cortina de humo y contestada por el alcalde que más tiempo ha ocupado el cargo en María Pita, Francisco Vázquez: “La Coruña ya tiene bandera”, en relación al pendón de fondo morado y con el escudo de la ciudad. En todo caso, la idea ha sido lanzada y no sería extraño que la alcaldesa, se supone que tras previo consenso con la oposición, la llevase a efecto en algún momento. Por su parte, el Deportivo trabaja los diseños de sus camisetas con mucha antelación. El Ideal Gallego y DXT Campeón publicaron el pasado enero que el club vestiría Nike en la temporada 2026-2027, como así ha sido. Ya desde finales del año anterior comenzó a perfilar la estética de las elásticas con la marca norteamericana. Y entre ellos se aprobó finalmente uno que reivindica la cruz de San Andrés, un elemento que estaba presente en la balaustrada del estadio original, el que Rey Pedreira erigió y se inauguró en 1944, y del que solo queda la Torre de Marathon, que conserva varias cruces de San Andrés también a modo de baranda.