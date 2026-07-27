El viaje de la cruz de San Andrés: de la piedra del siglo XIII a la ‘piel’ del Dépor

Las arquivoltas de la portada de San Andrés, el pasado sábado Germán Barreiros

La tercera equipación del Deportivo reproduce en su parte delantera la cruz de San Andrés, que fue la enseña del Gremio de Mareantes, en tiempos el más importante de la ciudad, y posteriormente se convirtió en 1845 en el elemento principal de la bandera de la provincia marítima coruñesa. La elástica del club blanquiazul se convierte así en la representación más actual de un símbolo de honda raíz coruñesa, ¿pero cuál es la más antigua, al menos entre las que siguen existiendo? Pues está en el paseo de O Parrote y pasa bastante inadvertida.

Nike añade la Cruz de San Andrés al homenaje a Galicia en la tercera camiseta del Deportivo Más información

La capilla de San Andrés original era un “templo neo-románico del siglo XIII”, según recoge el periodista Ángel Padín en su libro ‘Reedificación del Templo de San Andrés y el Gremio de Mareantes de La Coruña’, publicado en 1992. Con esta construcción, los pescadores locales (mareantes viene de marea) honraban al apóstol pescador.

Según el citado libro, la capilla “fue destruida prácticamente”, en 1589 durante la invasión de Drake, que arrasó la Pescadería. No obstante, se rehizo y siguió prestando servicio. “El declive de esta cofradía, como el de todas las demás, comenzó a finales del siglo XVII”, apunta el historiador José Manuel Fernández Caamaño. Languideció también el templo, como se puede comprobar en una fotografía de finales del siglo XIX que publicó en 1987 la librería Arenas en su colección ‘Añoranzas de La Coruña’.

Portada de la capilla de San Andrés, en 1880 Librería Arenas

Para edificarla de nuevo, los mareantes cerraron un acuerdo con Eusebio da Guarda, que pagaría la obra a cambio de que él y su esposa fuesen enterrados en el altar mayor (ahí siguen yaciendo). El arquitecto encargado de estos trabajos fue Faustino Domínguez Coumes-Gay, que es el mismo que levantó el Instituto da Guarda, las contiguas Escuelas da Guarda, la hoy llamada Casa Picasso o el actual Teatro Rosalía de Castro.

La alcaldesa propone que la Cruz de San Andrés sea la bandera de A Coruña Más información

En 1884 se acabaron las obras, pero no reabrió de forma inmediata “a causa del pleito que mantenían el Gremio de Mareantes, Cofradía de la Vera Cruz o Hermandad de la Paz y Misericordia, que de las tres maneras se nombraba, y el filántropo mecenas de las obras de reconstrucción Eusebio da Guarda, y, por otro, la actitud de la propia iglesia compostelana, celosa en cuanto a propietaria de los terrenos donde se había levantado la antigua capilla”, apunta Padín. El caso es que los pescadores se arrepintieron de aquel acuerdo y quisieron recuperar el templo, pero ya no fue posible. La propiedad recayó, por orden del alcalde, en el Arzobispado de Santiago. Resuelto el entuerto, el templo fue reinaugurado el 17 de mayo de 1890, como se puede leer sobre la piedra en la portada principal de la actual capilla, que pasó a ser castrense en 1937.

Imagen promocional de la tercera equipación del Dépor RC Deportivo

No hay ninguna cruz de San Andrés en el actual edificio. Pero sí la había en la portada original, que en los años 50 del pasado siglo (según Ángel Padín) se incrustó en la muralla defensiva del paseo de O Parrote, y ahora es uno de los accesos al Arquivo do Reino de Galicia. Es la misma portada que se ve en la foto del siglo XIX y ahí si vemos, en una de las arquivoltas, una sucesión de pétreas cruces de San Andrés. De la piedra del siglo XIII a la ‘piel’ del Dépor en el XXI, a una camiseta que entronca con el pasado más marinero de la ciudad.