Editorial El Ideal Gallego te regala las gafas para ver el eclipse de sol

PROMO GAFAS ECLIPSE dorado 5X4

El próximo 12 de agosto será un día histórico: A Coruña, Ferrol y Bergantiños serán lugares privilegiados para poder observar el eclipse solar total que se producirá a partir de las siete y media de la tarde, con las ocho y media como el momento culminante de la oscuridad absoluta. Para celebrar este hecho -que hace más de cien años que no se produce en la Península Ibérica- Editorial El Ideal Gallego regalará a sus lectores unas gafas especiales, necesarias para poder observar el fenómeno astronómico con seguridad.

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El Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Bergantiños y DxT Campeón, de la mano de Joyería Jenaro como patrocinador, obsequiarán en su edición del domingo 9 de agosto de 2026 con unas gafas especiales que les permitirán disfrutar con máxima seguridad de este acontecimiento histórico.

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Con la compra de cada ejemplar de El Ideal Gallego, Diario de Ferrol y DxT Campeón, los lectores recibirán en sus kioscos un ejemplar de unas gafas homologadas (ISO 12312-2) para presenciar este fenómeno astronómico.