Continúan las diferencias entre Ayuntamiento y vecinos de Tomás Fábregas tras reunirse por las obras en la calle

La alcaldesa, reunida esta mañana con los vecinos de la calle Tomás Fábregas Cedida

El Ayuntamiento y los vecinos de la calle Tomás Fábregas mantienen sus diferencias respecto a las obras en la zona. Después de que decenas de los habitantes de la calle se movilizasen la semana pasada para pedir modificaciones al proyecto, la alcaldesa, Inés Rey, y el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, les recibieron esta mañana para informarles de unos cambios en el proyecto que no les convencieron. El portavoz del grupo, Antonio Álvarez, denuncia así el malestar de unos vecinos que entraron a una reunión que "ya tenía redactado el final".

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En concreto, el Ayuntamiento está ejecutando una inversión superior a los 800.000 euros para la mejora y rehabilitación del entorno de la calle Tomás Fábregas. Entre otras cosas, los vecinos se quejaban de la pérdida de aparcamientos que supondrá la obra (de más de 40 plazas a ocho, si bien el Consistorio matizaba que no había tantas).

Los vecinos recogieron cientos de firmas para solicitar revisar las actuaciones. Tras visitar con el equipo técnico de la concejalía de Urbanismo y el arquitecto del proyecto la calle, el Ayuntamiento recibió hoy de nuevo a los habitantes de la zona, como habían acordado con ellos, para informarles de una serie de cambios en la propuesta. Así, dijeron que la principal modificación será la sustitución del pavicésped previsto en la parte trasera de las edificaciones por un pavimento continuo. El informe técnico posterior a la visita concluyó que esa modificación solicitada era viable, y por tanto se incorporará el pavimento continuo.

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No obstante, respecto a la mejora de la accesibilidad a los portales 2, 4 y 6 de Tomás Fábregas, el Ayuntamiento asegura que los accesos actuales a las viviendas están muy elevados con respecto de la calle, de forma que el actual acceso solo se llega mediante escaleras laterales o frontales sitos en cada puerta. Para dar solución a este problema actual, el proyecto crea una plataforma continua que conecta los tres portales mediante un itinerario accesible.

De esta manera, a la solicitud de los vecinos para su modificación, los servicios técnicos señalan que la ejecución de rampas independientes en cada edificio no es viable ya que la diferencia de cuota obligaría a superar las pendientes máximas permitidas por la normativa, impidiendo un uso autónomo por parte de las personas con movilidad reducida. Además, en relación con la preocupación expresada por la posible pérdida de privacidad, el informe confirma que las ventanas de los números 2, 4 y 6 están ubicadas a más de 1,80 metros de la nueva rasante de la calle, cumpliendo las condiciones establecidas por las Normas de Habitabilidad de Galicia.

La plataforma única prevista en la actuación, añaden, permitirá facilitar la futura instalación de ascensores en los edificios, si así lo deciden las comunidades de propietarios, al dejar preparado el espacio público para estas intervenciones. Esta previsión cobra especial relevancia al tratarse de un Área de Rehabilitación Integral (ARI), en la que las comunidades podrán acceder a ayudas para ejecutar actuaciones de mejora de la accesibilidad, expone el Consistorio.

Asimismo, respecto a la queja vecinal de la reducción de las plazas de estacionamiento, el Ayuntamiento informó de que el Servicio de Movilidad ya estudió medidas compensatorias mediante el reordenamiento de plazas en línea en el entorno, en zonas como la avenida de Labañou o en la ronda de Outeiro, con el objetivo de disponer de aparcamiento en la zona.

Ninguno de estos cambios convence a los vecinos, que creen que se han ignorado sus peticiones. Denuncian así que la rehabilitación, que ven como positiva si se llevase a cabo atendiendo a sus peticiones, se va a realizar tal y como pone en el proyecto. "Vinieron aquí a ver las demandas vecinales por paripé", afea Álvarez, que adelanta que ahora reflexionarán sobre qué hacer a continuación, sin descartar que haya nuevas concentraciones de los vecinos.