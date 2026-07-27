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A Coruña

Comienza el montaje del escenario para las fiestas en la plaza de María Pita 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/07/2026 20:07
Comienza el ensamblaje del escenario en la plaza de María Pita para las fiestas de agosto
Un grupo de operarios, la tarde de este lunes, ensamblando el escenario en la plaza de María Pita para las fiestas de agosto
Óscar Ulla
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Este lunes 27 de julio han comenzado los trabajos de ensamblaje del escenario principal de las fiestas de María Pita que comienzan la noche del venidero sábado 01 de agosto.

En la plaza de María Pita se podía apreciar la tarde de este lunes a los operarios instalando el escenario, cuya primera ocupante será la pregonera de las fiestas, Lucía Veiga, que dará el pistoletazo de salida a un mes cargado de grandes conciertos. 

Ese mismo sábado, tras el pregón, Luz Casal llenará la principal plaza coruñesa con el primer concierto de la programación para 2026. A ella le seguirán artistas como Mercedes Peón y Delio Valdéz

Luz Casal, durante su concierto en el Palacio de la Ópera en 2023

Este es el programa completo de las Fiestas de María Pita

Más información
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