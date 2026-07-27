El camino de la enseñanza deportiva en A Coruña: 40 años del INEF para Galicia

Aros olímpicos de la facultad de Ciencias del Deporte, en Bastiagueiro C. Blanco

El próximo 30 de octubre se cumplirán 40 años de la creación del Instituto Nacional de Educación Física (INEF) en A Coruña. Una propuesta pionera y única en Galicia –solo había otros cuatro centros en España que impartían la titulación– que abriría el camino de la primera enseñanza deportiva y que posicionaría a la comunidad gallega como la gran referente del sector en el noroeste peninsular. No obstante, traer el INEF a la urbe herculina no fue algo rápido. Ni tampoco sencillo. Fue algo que, como cualquier buena idea, necesitó su proceso de gestación, preparación y, por supuesto, adaptación. Es decir, todos los ingredientes necesarios para lograr convencer al poder político de entonces por qué, una vez decidida la propuesta de un INEF para Galicia, su sede tendría que ubicarse en A Coruña.

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La idea de instalar el quinto Instituto Nacional de Educación Física de España en la región gallega surge a finales de 1979. A fecha 28 de noviembre, el delegado provincial del Consejo Superior de Deportes, Emiliano Fernández Casal, anunciaba en una entrevista para El Ideal Gallego la construcción de una Ciudad Deportiva en terrenos de Bastiagueiro (Oleiros), propiedad de la diputación coruñesa. Desde finales de ese mismo año, a través de su revista y mediante comunicados, el denominado Colectivo de Estudio y Promoción de la Educación Física traslada a la opinión pública y a las instituciones la necesidad de crear un INEF gallego. Uno de los impulsores del colectivo fue Eduardo Blanco –exconcejal de Deportes y teniente de alcalde con Francisco Vázquez al frente del Gobierno local–, un joven apasionado por el deporte cuya ambición acabaría siendo clave para que Galicia, y más concretamente A Coruña, acabase teniendo un centro de enseñanza deportiva igual que los ya levantados en Madrid, Barcelona o Granada.

Las propuestas

No había comenzado la década de los 80 y el Servicio de Deportes de la Universidad de Santiago de Compostela –única en Galicia en aquel entonces– elaboraba un documento para solicitar la creación de un INEF en el seno universitario. La creación del instituto de Educación Física, asociado a la USC, era ya algo palpable. Solo faltaba saber en qué ciudad se instalaría.

Las tres principales ciudades interesadas en acoger las instalaciones del INEF eran A Coruña, Santiago y Pontevedra. Durante más de seis años se produjo una guerra entre corporaciones municipales, diputaciones y Xunta de Galicia. En Santiago consideraban legítimo acoger el centro debido a que, en aquel momento, contaban con la única universidad de toda la comunidad. Algo que provocó que partiese con ventaja. La propuesta de Pontevedra liderada por el propio Ayuntamiento, ofrece de forma gratuita al Ministerio de Cultura los terrenos que sean necesarios en la Junquera del Lérez para la creación de un INEF. Como consecuencia de la presentación pública de A Coruña, el alcalde de la ciudad pontevedresa, José Rivas, se compromete públicamente, además, a una aportación de 150 millones para la construcción del centro en su ciudad, con el respaldo de la diputación pontevedresa.

En A Coruña, el Colectivo de Estudio y Promoción de la Educación Física elabora, entre 1980 y 1982, una propuesta que defiende la ubicación del INEF gallego en Bastiagueiro (Oleiros), donde en 1979 Fernández Casal había asegurado en este periódico que se hará “lo mejor de Europa en centros deportivos”. El 25 de marzo de 1982, el propio Enrique Marfany, presidente de la diputación, respalda la propuesta en pleno. “Salió la propuesta de que se ubicase en Santiago, que, aunque pareciera lo lógico, a nosotros no nos parecía tan lógico. También que se ubicase en Pontevedra, e incluso en Padrón. Había varias”, comenta Eduardo Blanco, quien además recuerda que, aunque la propuesta de A Coruña estaba respaldada por el entonces presidente de la Diputación, Enrique Marfany, él mismo convenció a Francisco Vázquez para que se incluyera en el programa electoral de 1983 reivindicar el INEF para Bastiagueiro: “Había muchas propuestas y la nuestra era la última de la fila. Pasó a ser la primera porque era una buena oferta y porque nosotros la llevamos en el programa electoral. En Coruña estábamos esperando cosas importantes”. Y una de esas cosas era el INEF.

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El 9 de febrero de 1984 la Xunta de Galicia adopta el acuerdo de que el futuro INEF de Galicia sea ubicado en los terrenos de la diputación coruñesa, en Bastiagueiro (Oleiros). “Nadie se esperaba que terminase recalando en A Coruña. La decisión normal hubiera sido Santiago, que era donde entonces había universidad. Luego había una más política, que era Pontevedra. Ganó la mejor propuesta, la más seria”, sentencia Blanco. Durante estas cuatro décadas, han sido más de 5.000 los estudiantes que se han licenciado. Entre ellos, ilustres del deporte como Andres Díaz o Isidoro Hornillos, exatletas olímpicos, o la coruñesa campeona del mundo y olímpica de vela Sofía Toro, entre otros.