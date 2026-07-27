El Ayuntamiento redujo el número de ruinas de la zona centro a menos de veinte en cinco años

El 114 de la calle Orzán, cubierta por una red, sufrió este mes un derrumbamiento Javier Albores

A medida que la ciudad crece con nuevos proyectos hacia su periferia, como San Pedro de Visma o Xuxán, también trata de colmatar espacios vacíos, como en As Percebeiras o Parque de Oza, y solucionar el problema de las ruinas que durante mucho tiempo han plagado el centro de la ciudad. De hecho, cerca de veinte cuentan con un expediente abierto de ruinas en la ciudad y se encuentran en la zona Pepri (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) de la Pescadería y Ciudad Vieja. La mayoría se sitúan en el entorno de la plaza de España y de la calle Orzán.

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Es un cambio reseñable si se tiene en cuenta que, en 2019, desde la asociación Ensenada del Orzán contabilizaban 60 inmuebles en estado ruinoso, o casi. En ese momento, los vecinos consideraban que el deterioro inmobiliario era un problema real, y exigían medidas contundentes. Estas estructuras suponen un problema que denuncian los vecinos: no solo atraen roedores y se convierten en vertederos improvisados de basura que no se pueden eliminar porque son propiedad privada, sino que también a menudo se convierten en palomares. Otras veces su estado se deteriora de forma tan grave que han llegado a producirse derrumbamientos, como ocurrió recientemente en las calles San Nicolás y Orzán, lo que obligó a cortar la vía al tráfico durante varios días.

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En efecto: a pesar de los avances, continúa habiendo problemas en la zona por esta causa. A veces simplemente caen cascotes, que son un peligro para el transeúnte, por eso muchas de estas edificaciones presentan la fachada cubierta de redes. En otras ocasiones se convierten en foco de okupación, lo que genera inseguridad. No solo por los incidentes violentos, sino también por los incendios que a veces se producen.

A día de hoy, se estima que hay en toda la ciudad unos 250 edificios a los que se les mantiene abiertos expedientes de ruina, una cifra mucho menor que hace cinco años, cuando se calculaban en torno a un millar. Desde entonces, urbanismo ha estado caducando procedimientos y abriendo otros para conseguir reactivar estos edificios que han estado paralizados por sus dueños a veces durante décadas. Lo que no es una labor fácil, como destaca la alcaldesa, Inés Rey, en sus intervenciones, dado que muchas veces resulta problemático incluso localizar a los propietarios y a menudo hacen oídos sordos a las reclamaciones de Urbanismo.

De hecho, en algunos casos se ha amenazado con la expropiación y la subasta de la propiedad. Esta amenaza, que en algún caso se ha hecho efectiva, ayuda a explicar la mejoría.