Abanca bate su récord histórico en el primer semestre, con 145.000 millones de euros de volumen de negocio

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, junto al consejero delegado, Francisco Botas y el director general financiero, Alberto de Francisco EFE

Abanca ha presentado la cuenta de resultados correspondiente al primer semestre del ejercicio de 2026. Como datos más destacados, logró un beneficio neto de 386 millones de euros (un 9,6% menos que en el mismo período del año pasado debido al aumento del tipo impositivo efectivo causado por el menor uso de créditos fiscales) y un volumen de negocio —el conjunto de recursos gestionados— de 145.000 millones de euros (un 8,2% más). Este último dato supone un récord histórico.

En una comparecencia pública realizada en la mañana de este lunes, el presidente, Juan Carlos Escotet, destacó que se trata de unas cifras "muy relevantes" en las que se evidencia que el banco sigue en la senda del crecimiento. Además, indicó que se trata del "mejor ejercicio" contabilizado en la historia de la entidad.

La Romería Internacional de Abanca celebra su décimo aniversario en el monasterio de San Clodio con 350 invitados Más información

"Hemos batido al sector en todas las líneas de negocio. Hemos sido capaces de de de ganar en cuotas de mercado, especialmente en seguros generales con doce puntos básicos por arriba, y en captación de recursos de clientes, con un crecimiento relevante, y en cuota de mercado de suscripción de fondos de inversión con el mayor crecimiento en el conjunto de los segmentos", aseguró.

Escotet también destacó los objetivos de Abanca, entre los que se incluye ser "un banco realmente ibérico", tratando de lograr "mayor peso en las zonas a liderar" y la "diversificación hacia Portugal", que es una de las "prioridades".

Otras metras que expuso es la apuesta de ser "100% digital" con el proyecto bancario B100, que, según el presidente, "francamente" cumple "los objetivos" y bate "los objetivos estratégicos". "Ha logrado multiplicar el número de clientes por dos. Esto en buena medida explicado por los nuevos lanzamientos de fondos de inversión, nuevo préstamo B100, y por el cumplimiento de la promesa de valor en todos los temas medioambientales y sociales".

A este punto se suma la "apuesta por el ecosistema del dinero digital seguro", "un elemento absolutamente relevante en el desarrollo de la estrategia a nivel de stablecoins", según aseguró Juan Carlos Escotet.

Sin oportunidades

Preguntado por posibles nuevas adquisiciones para ampliar el negocio del banco, Escotet aseguró que no ve "en el horizonte de corto y mediano plazo" que puedan surgir "nuevas opciones". Eso sí, recordó que la entidad "siempre" analiza el mercado.

"Nuestro enfoque está mucho más orientado en este momento a desarrollar mayor crecimiento orgánico. Creemos pues que tenemos capacidad para lograrlo. Los números del primer semestre hablan claramente en esa dirección, y es donde vamos a concentrar el mayor esfuerzo", señaló.

Para ahondar en esta tarea, destacó que las integraciones de otros bancos sirven para seguir aprovechando, "no solo el desarrollo de nuevo negocio", sino "la materialización de un mayor número de sinergias" que aumenten la eficiencia.

Solidez

El concejero delegado, Francisco Botas, destacó que "el modelo de crecimiento rentable y sólido de Abanca" no deja de crecer "trimestre tras trimestre", con ese crecimiento de negocio superior al 8,2%, "muy destacado versus el entorno en este momento", lo que lleva a la entidad "a ganar cuota" y reforzando "la franquicia ibérica en estos dos países fundamentales", en referencia a España y Portugal.

Además, resaltó que el banco mantiene un "ritmo muy elevado de captación de nuevos clientes" y que avanza "con mucha intensidad en la distribución de fondos, seguros y medios de pago", lo que permite aumentar "la calidad y la diversificación" de los ingresos. "Todos estos datos nos llevan a afrontar el entorno actual con mucha solidez", afirmó.

Cifras

En la primera mitad del año, el banco con domicilio social en Betanzos incorporó a más de 77.000 nuevos clientes en España y Portugal en su conjunto, la mayoría (71%) en zonas distintas a Galicia.

Abanca explicó que ha crecido en todas las líneas de negocio, especialmente en la gestión de ahorros. Los fondos de clientes crecieron un 7,2% hasta 87.249 millones de euros, destacando el capítulo de fondos de inversión, en el que el banco logró una cuota de suscripciones del 9,6%.

En cuanto a nueva financiación, asignó un total de 10.000 millones de euros a particulares y empresas, con nuevas formalizaciones que crecieron un 14,4% y un 7,8% respectivamente, permitiendo que el crédito al sector privado aumente un 3,8%.

Los depósitos de los clientes crecieron un 2,7% interanual hasta 65.179 millones de euros. Los equivalentes de efectivo aumentaron un 5,2%. La cartera tiene un perfil claramente minorista: del total, el 93% corresponde a familias y empresas, y la mayoría (69%) tiene un saldo inferior a 100.000 euros.

Las primas de seguros de vida y no vida aumentaron un 11,4% hasta 719 millones de euros. Las primas del seguro de muerte han subido un 25 por ciento, la misma cifra que las primas de los seguros de vida. Las primas de los seguros corporativos aumentaron un 16% y las primas de los seguros de salud un 12%.