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A Coruña

Young Miko llena de energía el Morriña Fest y crea una fiesta urbana sin precedentes

Dani Sánchez
Dani Sánchez
26/07/2026 00:28
Young Miko
Young Miko
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En la mayoría de festivales hay dos tipos de personas. Por un lado, los que intentan pasar rápidamente de un escenario a otro con el objetivo de intentar no perderse ni un minuto de todos los conciertos. Por otro, los fans incondicionales, dispuestos a guardar sitio en primera fila y perderse la posibilidad de ver otros conciertos. Cuando el Morriña Fest anunció que Young Miko era parte de su cartel durante la noche del sábado, fueron miles los fanáticos que adquirieron el abono con tal de ver a su artista favorita. Aunque eso significase no ver de cerca al resto del elenco del festival.

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La propuesta de Young Miko se antojaba diferente al resto. Y es que, la joven artista puertorriqueña aterrizaba en el muelle de Batería con una sola misión: llenar de energía el festival y transformar el puerto coruñés en una fiesta sin precedentes de la música urbana. Y así fue. Tanto tenía que decir Miko que, sin casi interacción con el público, deleitó a sus miles de fanáticos con algunos de sus temas más sonados como ‘What’s Ur Vibe’, ‘Lisa’ o ‘Riri’.

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Una vez que tomó aire, dejo el trap a un lado para dirigirse al público coruñés: “Buenas noches Coruña. Para los que no me conozcan, mi nombre es Young Miko, soy de Puerto Rico y, por lo que veo, estamos empezando la noche, bien fuerte”. Era hora de que A Coruña tuviera su ‘dosis’ caribeña particular. Y así se lo hizo saber la cantante de Puerto Rico.

Las primeras filas se volvieron totalmente locas cuando comenzó a sonar ‘Chulo pt. 2’, junto a la “reina de Barcelona”, Bad Gyal. Y, sin tiempo de digerirlo, sonó otra de las colaboraciones más exitosas, ‘Woahh’, junto a Rvssian y Omar Court. La conexión artista-público era palpable y los varios miles de fans entregados pedían un show sin final.

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El show, acortado para cumplir con la programación del festival, llegaba a sus últimas minutos. La recta final, eso sí, fue una celebración total con la llegada de ‘Classy 101’ y la esperada ‘Bzrp Music Sessions #58’, que convirtieron el muelle de Batería en una pista de baile sin tregua. En ese momento, los móviles desaparecieron y lo único que importaba era el ritmo, el sudor y la comunión con la artista. “Morriña, te amo con todo mi corazón”, se despidió la artista. Pero ella misma sabía que aún no era momento del adiós definitivo. Mientras las primeras filas coreaban el “otra, otra”, la artista concedió sus deseos y entonó ‘Wassup’ como broche final a la que será una de las actuaciones inolvidables de esta sexta edición del Morriña Fest.

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El Morriña Fest, en imágenes

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