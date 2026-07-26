Vigo quiere construir su propio Coliseum para 16.000 espectadores

El Coliseum, en una imagen de ayer, es el principal recinto de espectáculos de la ciudad desde 1991 Javier Alborés

No hay ningún coruñés que no haya acudido a un concierto al Coliseum. Este espacio forma parte de la ciudad desde la década de los 90, y desde entonces han pasado por él algunos de los mayores artistas del mundo y ha contribuido así a poner a la ciudad en el mapa. Quizá por eso Vigo quiere construir su propia versión del Coliseum, solo que mayor: tendrá capacidad para 16.000 espectadores frente a los 9.000 del de A Coruña. Y su alcalde, Abel Caballero, quiere llamarlo Vigo Arena.

El nuevo multiusos estará situado en la zona de Guixar de la ciudad, con la intención de que esté semienterrado y cuente con una cubierta transitable con zonas verdes. Abel Caballero prometió que el nuevo Vigo Arena “será el mayor recinto multiusos del noroeste peninsular”, con el objetivo de convertirse “en el principal destino de grandes conciertos y eventos”, dando servicio a Galicia, al norte de Portugal, Asturias, León y Zamora. Es decir, que entraría en competencia directa con A Coruña: lo que está en juego es el liderazgo musical del noroeste español.

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Esta infraestructura se situará, según comunicó el regidor de Vigo esta misma semana, en la parcela de 10.000 metros cuadrados que el Consorcio de la Zona Franca cederá al Ayuntamiento dentro del desarrollo urbanístico previsto en el ámbito de Guixar-Santa Tegra, entre el colegio Santiago Apóstol, la calle Foxos y Santa Tegra. Estará diseñado para integrarse “totalmente en la topografía del terreno”.

Sin reformas desde 1991

Mientras tanto, el Coliseum envejece. Se trata de un buen edificio, proyectado por Salvador Fernández Arroyo. Se inauguró en 1991 y, desde entonces, nunca ha sido sometido a una reforma seria a pesar de que el formato de los espectáculos era diferente entonces, cuando aún no eran tan aparatosos ni exigían tanto despliegue técnico.

Lo que urge es una actuación integral que permita aumentar su aforo y modernizar sus instalaciones y lo haga competitivo. El aforo es especialmente importante, porque la capacidad del Coliseum ronda los 8.500-9.000 espectadores, mientras que las grandes producciones que traen consigo los artistas importantes buscan recintos más bien de 15.000 plazas.

Pero también es necesario modernizar la climatización y los servicios, así como los camerinos. Y más aforo conlleva la mejora de la evacuación. También habría que crear ‘espacios de hospitalidad’ que puedan servir a patrocinadores para acciones de promoción e instalar palcos VIP, lo que ayudaría a redondear los ingresos.

Para conseguirlo, sería preciso retirar las estructuras concebidas para acoger corridas de toros, algo que no ocurre desde 2015. Se trata de una obra muy ambiciosa que requiere de una inversión millonaria. Y, por supuesto, voluntad política. 

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Coliseum pertenece a la década de los 90, la configuración, el formato y el contenido era bien difeerente a la ctualidad. Más allá de los problemsa de carácter estructural, esto ha cambiado. El Coliseum reuqiere de una actuación integral que sea diseñada con varios objetivos. El aumento de aforo es absolutamente esencial. Cuando lo habitual es que los más modernos lleven entre 15.000 o superior, dependiendo de la propiducción. nos movemos entre los 8.500 y 9.000 espectadores. Esto dificulta abordar grandes espectáculos nacionales. porque las grandes giras internacionales tienen cada vez más problemsa praa rentbailzar el Coliseum.

La climatización y modernización de las instalaciones. Los baño spiden a gritos una modernización. La zona de camerinos, el redseño de las zonas comunes. A día de hoy, todos los recintos buscan maximizar beneficios con la creación de espacios de hospitalidad que puedan servir a patrocinadores para acciones de promoción y la creación de palcos VIP.

Actuaciones a corto plazo urgentes como la climatización y de la modenrización en lo más esnecial (baños, etc) y la mejora de la evacuación porque, efectivamente, rquiere una mejora para poder adaptarlo a los requisitos actuales. Si no, el aforo, el aforo no puede crecer. Modernización, aumento aforo, resuolución prolemsa aforo, Es una obra muy grande.