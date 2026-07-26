A Coruña
Una ambulancia en servicio de urgencias derriba un semáforo
La colisión fue en la avenida de Gran Canaria
La Policía Local registró un accidente de tráfico en la avenida de Gran Canaria en su cruce con Paseo de Ronda a la una de la tarde de hoy. El vehículo implicado fue una ambulancia del 061 que estaba realizando un servicio de urgencia.
Según explicó el chófer a los agentes municipales, estaba maniobrando sobre la acera cuando golpeó lateralmente un semáforo peatonal, cayendo este sobre la acera. Este tuvo que ser retirado porque obstaculizaba el tráfico.