Semáforo peatonal en la avenida de Gran Canaria Cedida

La Policía Local registró un accidente de tráfico en la avenida de Gran Canaria en su cruce con Paseo de Ronda a la una de la tarde de hoy. El vehículo implicado fue una ambulancia del 061 que estaba realizando un servicio de urgencia.

Según explicó el chófer a los agentes municipales, estaba maniobrando sobre la acera cuando golpeó lateralmente un semáforo peatonal, cayendo este sobre la acera. Este tuvo que ser retirado porque obstaculizaba el tráfico.