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A Coruña

Una ambulancia en servicio de urgencias derriba un semáforo

La colisión fue en la avenida de Gran Canaria

Abel Peña
Abel Peña
26/07/2026 20:25
Accidente ambulancia avenida de gran canaria
Semáforo peatonal en la avenida de Gran Canaria
Cedida
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La Policía Local registró un accidente de tráfico en la avenida de Gran Canaria en su cruce con Paseo de Ronda a la una de la tarde de hoy. El vehículo implicado fue una ambulancia del 061 que estaba realizando un servicio de urgencia

Según explicó el chófer a los agentes municipales, estaba maniobrando sobre la acera cuando golpeó lateralmente un semáforo peatonal, cayendo este sobre la acera. Este tuvo que ser retirado porque obstaculizaba el tráfico.

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