El monte de San Pedro volvió a convertirse este domingo, 26 de julio, en un escenario de guerra. Concretamente, de la Segunda Guerra Mundial. Fue durante una nueva edición de Ariete - Vive la Historia, una cita que reúne a recreadores históricos, vehículos, exposiciones y desfiles centrados en el desembarco de Normandía de 1944. Numeroso público acompañó con curiosidad el despliegue, animándose incluso a subirse a alguno de los vehículos militares expuestos.

Ariete 2026 | Recreación histórica de Normandía Más información

La edición de este 2026 incluye, además, una visita guiada a las baterías del monte de San Pedro, el homenaje a Manuel Otero, el soldado coruñés que perdió la vida durante el Desembarco de Normandía, una comida para los recreadores o un gran desfile histórico por el centro de A Coruña.

Galería Las imágenes del Desembarco de Normandía, en versión monte de San Pedro Ver más imágenes

Ariete es uno de los principales eventos de recreación histórica, combinando divulgación, patrimonio y memoria.