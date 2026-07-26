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El monte de San Pedro acogió una nueva edición de la cita que recrea el Desembarco de Normandía de la Segunda Guerra Mundial. Uniformes, armas, vehículos históricos y divulgación se unieron en una de las cumbres de A Coruña
A Coruña

Tambores de guerra e historia en el monte de San Pedro

Ariete volvió a recrear en A Coruña el Desembarco de Normandía 

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
26/07/2026 12:28

El monte de San Pedro volvió a convertirse este domingo, 26 de julio, en un escenario de guerra. Concretamente, de la Segunda Guerra Mundial. Fue durante una nueva edición de Ariete - Vive la Historia, una cita que reúne a recreadores históricos, vehículos, exposiciones y desfiles centrados en el desembarco de Normandía de 1944. Numeroso público acompañó con curiosidad el despliegue, animándose incluso a subirse a alguno de los vehículos militares expuestos.

Ariete 2026 | Recreación histórica de Normandía

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La edición de este 2026 incluye, además, una visita guiada a las baterías del monte de San Pedro, el homenaje a Manuel Otero, el soldado coruñés que perdió la vida durante el Desembarco de Normandía, una comida para los recreadores o un gran desfile histórico por el centro de A Coruña.

Galería

Las imágenes del Desembarco de Normandía, en versión monte de San Pedro

El monte de San Pedro acogió una nueva edición de la cita que recrea el Desembarco de Normandía de la Segunda Guerra Mundial. Uniformes, armas, vehículos históricos y divulgación se unieron en una de las cumbres de A CoruñaVer más imágenes

Ariete es uno de los principales eventos de recreación histórica, combinando divulgación, patrimonio y memoria.

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