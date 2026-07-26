Los promotores esperan una “explosión” de solicitudes de permisos de construcción en 2028

Infografía del futuro aspecto de Monte Mero cedida

Los que más se lamentan de los trámites burocráticos relacionados con la construcción son los promotores inmobiliarios, porque lidiar con ellos es parte de su trabajo. Juan José Yáñez Martínez, secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios (Aproinco) advierte de que para 2028 esperan una “explosión” de solicitudes de licencia de obra mayor, correspondiendo con el desarrollo de Monte Mero, donde se construirán 26 bloques.

Normalmente, un ámbito de este tamaño, que supone construir un barrio entero desde cero, puede tardar muchos años en desarrollarse, por eso la Xunta decidió acelerar el proceso designándolo como Proxecto de Interés Autonómico (PIA). Para Yáñez, es una prueba de que el proceso habitual es demasiado farragoso, si la propia administración tiene que saltárselo.

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El caso es que, si todo marcha adecuadamente (y la voluntad política permite suponer que así será) el PIA se aprobará de forma definitiva a finales de este mimo año, según las cuentas de Aproinco. Después pasaría otro año para tener listo el proyecto de urbanización. Su redacción se licitó este mismo mes, junto con otros seis PIA de toda Galicia. No se adjudicará hasta el 30 de septiembre, lo que supone que estaría listo a finales de 2027, de manera que para 2028 se podría construir. Hay que tener en cuenta que se incluyen tres accesos principales, que serán a través de Alfonso Molina, carretera de Eirís y Xuxán.

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Yáñez señala que la ley permite que se pueda construir cuando todavía se están llevando a cabo las obras de urbanización. De esta manera, estos 26 bloques de diversas alturas no tienen que esperar que las aceras, plazas y calles estén listas antes de empezar a construir: “Por eso para 2028 podríamos empezar a ver las máquinas de explanación”.

Más de 13.000 vecinos

Por supuesto, todavía tardarán un par de años en trasladarse a Monte Mero los primeros de los 13.000 vecinos que se espera que lo habiten un día. No es extraño que surjan problemas que paralicen el desarrollo de un polígono, como ha ocurrido en el caso de As Percebeiras o en el de Parque de Oza, donde la proximidad a otras edificaciones de edificios de cierta altura ha provocado que se presenten alegaciones o se detenga la aprobación en el pleno.

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En el caso de Monte Mero, que no está próximo a ninguna zona poblada, no cabe esperar ese problema Pero sí existe el de actuales residentes, que serán expropiados, y que quieren una solución justa. Actualmente negocian con la Xunta.