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A Coruña

La realidad de un universitario con un 95% de discapacidad en A Coruña: “No solo existe la gente parapléjica”

Héctor Álvarez es uno de los alumnos becados de la UDC para hacer prácticas externas remuneradas

Dani Sánchez
Dani Sánchez
26/07/2026 04:31
Héctor Álvarez, en su lugar de trabajo
Héctor Álvarez, en su lugar de trabajo
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Según un estudio elaborado por la Fundación Universia y la Fundación ONCE, el 1,9% del estudiantado universitario en España tiene discapacidad. En los estudios de grado, este porcentaje alcanza el 2,1%, lo que consolida una evolución positiva con respecto a los últimos años. No obstante, según el informe tan solo el 19,4% del estudiantado con discapacidad ha recibido orientación laboral por parte de su universidad, lo que limita sus oportunidades de inserción profesional desde etapas tempranas. Además, el 62,5% considera que tendrá más dificultades para acceder al mercado laboral que sus compañeros sin discapacidad y, más del 30%, no consigue empleo ni durante ni después de sus estudios.

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Por ello, un total de ocho universitarios de Galicia con discapacidad realizarán, de forma remunerada, prácticas externas en grandes empresas, pymes, microempresas, así como instituciones y entidades públicas y privadas, gracias al programa de becas de la Fundación ONCE. Uno de los dos becados de la Universidad de A Coruña es Héctor Álvarez (Lugo, 1999), ex estudiante del grado en Creación Digital, Animación y Videojuegos en la UDC y actual alumno de máster en Realidad Virtual, también de la universidad herculina. En su caso, sabe desde muy pequeño las grandes barreras que todavía existen para que la gente con discapacidad pueda acceder al mercado laboral. Más aún, si se tiene en cuenta los diferentes tipos de discapacidad física que existen: “Uno de los estigmas que tenemos que dejar fuera es que no solo existe la gente parapléjica”, concreta el estudiante.

Dependencia

Álvarez sufre desde muy pequeño atrofia muscular espinal tipo 2, lo que le provoca una discapacidad del 95%. El hecho de ser completamente dependiente no ha sido un condicionante para llegar a la universidad, aunque también es consciente de las dificultades que eso conlleva: “Yo necesito ayuda 24 horas al día y siete días por semana. Tengo un asistente personal que me lleva y me trae todos los días desde Lugo. Pero eso implica dinero y llegará un punto en el que no pueda estar dependiendo de mi familia para todo. Tengo que lograr una vida lo más autónoma posible pese a mi discapacidad”, comenta.

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Gracias a estas becas, el alumno de máster en Realidad Virtual pudo cursar unas prácticas de tres meses en un grupo de investigación. “Me dieron carta blanca para hacer lo que yo quisiera con respecto a accesibilidad. Desarrollé un software para poder utilizar el ratón como joystick y con botones de un mando. Eso realmente me sirve para mí, pero también para muchos otros que sufran lo que sufro yo”, incide.

De cara al futuro laboral, Álvarez solo ve una opción posible: opositar: “Además que por preferencia personal mía, yo como discapacitado veo más complicado meterme en el sector privado. Al final, no rindo a la misma velocidad que una persona normal. En España, en mi sector hay muy poco trabajo fuera de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Canarias, por ejemplo. Personalmente, no puedo plantearme irme a esos sitios porque no tengo quien me atienda. Mientras el Estado no nos ponga unas ayudas que nos permitan tener una vida independiente una vida autónoma, no podemos hacer nada”, sentencia Héctor Álvarez.

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