Investigan el posible envenenamiento de una empleada del crucero 'Disney Dream' antes de atracar en A Coruña

El crucero 'Disney Dream', atracado en el puerto de A Coruña Javier Alborés

La Guardia Civil de Pontevedra ha abierto una investigación para esclarecer los hechos alrededor de una denuncia interpuesta por una empleada del crucero 'Disney Dream', que indicó que había sido intoxicada.

El crucero llegó a Vigo el pasado viernes y fue ahí cuando, según fuentes de la Guardia Civil, la supuesta víctima se empezó a encontrar mal, por lo que fue al hospital.

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Este sábado, cuando el barco ya había atracado en el Puerto de A Coruña, la mujer interpuso una denuncia, asegurando que había sido intoxicada por otra empleada del crucero. Actualmente se está analizando la sustancia que ingirió para determinar que puede haber pasado.

Además, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.