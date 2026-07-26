Incautados más de 100 kilos de percebe en A Coruña

Imagen de archivo de percebes incautados durante otro operativo de vigilancia Archivo El Ideal Gallego

Agentes del Equipo de Respuesta Policial (Erpol) de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) y efectivos del servicio de Guardacostas de Galicia, en colaboración con la cofradía de A Coruña, desarrolló entre el 14 y el 17 de julio quince dispositivos contra la extracción ilegal de recursos marinos en la costa de la ciudad de A Coruña, que se saldó con la tramitación de 48 denuncias y el decomiso de más de 112 kilos de percebe.

En el marco de este operativo, en el que también participaron agentes de la sede provincial de la UPA en A Coruña, los agentes identificaron 53 personas y tramitaron 48 denuncias por infracción de la Ley de Pesca de Galicia. Los operativos se saldaron con la intervención de 112,3 kilos de percebe extraído de forma ilícita, así como diverso material que incluía placas de poliespán y equipamiento de buceo profesional. El marisco decomisado fue fácil a un centro benéfico de A Coruña después del análisis sanitario.

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En el marco de las actuaciones desarrolladas, la Cofradía de Pescadores de A Coruña localizó inicialmente dos individuos que realizaban extracción furtiva equipados con trajes y material de buceo profesional, el que les facilitaba el acceso a zonas de difícil alcance y la obtención de ejemplares de mayor tamaño. Esta práctica no solo agrava el expolio del medio natural, sino que supone una ventaja injusta y una competencia desleal para los profesionales del sector, explican fuentes autonómicas.

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Otro de los operativos requirió presencia policial a bordo de una embarcación para apoyar el Servicio de Guardacostas, por causa de la actitud hostil mostrada por varios furtivos que se negaban a identificarse en una zona insular de acceso complejo.

Estas actuaciones se enmarcan en el refuerzo realizado por la UPA, en colaboración con la Consellería do Mar y con las cofradías de pescadores, en el campo de la lucha contra el furtivismo y en la protección de los recursos marinos afectados. El trabajo se centra en dispositivos dirigidos a impedir la actuación de los furtivos, tanto en la actividad extractiva como en la venta, transporte y distribución del producto sin las debidas garantías sanitarias