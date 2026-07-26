Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Incautados más de 100 kilos de percebe en A Coruña

La operación se desarrolló entre el 14 y el 17 de julio

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/07/2026 10:02
Imagen de archivo de percebes incautados durante otro operativo de vigilancia
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Agentes del Equipo de Respuesta Policial (Erpol) de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) y efectivos del servicio de Guardacostas de Galicia, en colaboración con la cofradía de A Coruña, desarrolló entre el 14 y el 17 de julio quince dispositivos contra la extracción ilegal de recursos marinos en la costa de la ciudad de A Coruña, que se saldó con la tramitación de 48 denuncias y el decomiso de más de 112 kilos de percebe.

En el marco de este operativo, en el que también participaron agentes de la sede provincial de la UPA en A Coruña, los agentes identificaron 53 personas y tramitaron 48 denuncias por infracción de la Ley de Pesca de Galicia. Los operativos se saldaron con la intervención de 112,3 kilos de percebe extraído de forma ilícita, así como diverso material que incluía placas de poliespán y equipamiento de buceo profesional. El marisco decomisado fue fácil a un centro benéfico de A Coruña después del análisis sanitario.

Decomisan más de 20 kilos de percebe en A Coruña

Más información

En el marco de las actuaciones desarrolladas, la Cofradía de Pescadores de A Coruña localizó inicialmente dos individuos que realizaban extracción furtiva equipados con trajes y material de buceo profesional, el que les facilitaba el acceso a zonas de difícil alcance y la obtención de ejemplares de mayor tamaño. Esta práctica no solo agrava el expolio del medio natural, sino que supone una ventaja injusta y una competencia desleal para los profesionales del sector, explican fuentes autonómicas.

Decomisan 23 kilos de percebe en el entorno de la torre de Hércules

Más información

Otro de los operativos requirió presencia policial a bordo de una embarcación para apoyar el Servicio de Guardacostas, por causa de la actitud hostil mostrada por varios furtivos que se negaban a identificarse en una zona insular de acceso complejo.

Estas actuaciones se enmarcan en el refuerzo realizado por la UPA, en colaboración con la Consellería do Mar y con las cofradías de pescadores, en el campo de la lucha contra el furtivismo y en la protección de los recursos marinos afectados. El trabajo se centra en dispositivos dirigidos a impedir la actuación de los furtivos, tanto en la actividad extractiva como en la venta, transporte y distribución del producto sin las debidas garantías sanitarias

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Artefactos pirotécnicos intervenidos durante las fiestas de Arteixo y Culleredo

La Guardia Civil requisa 20.000 artefactos pirotécnicos en las fiestas de Arteixo y Culleredo
Redacción
IDE2106P35_c

Rabanne abre un nuevo capítulo: Puig confía en Olivier Rousteing para liderar la dirección creativa
Natalia Alcayde
Área devastada por el incendio de Murias de Ponjos

El incendio de Murias (León) está perimetrado en un 75 % pero preocupa la zona norte
EFE
Agentes de la Guardia Civil en un cruce de La Vall d'Uixò a primera hora de hoy domingo donde continúa el incendio forestal declarado este sábado en este municipio castellonense

La noche ha sido "larga" en la Vall d'Uixò, que ha visto acercarse el fuego al casco urbano
EFE