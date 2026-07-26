El ciclista atropellado en julio de 2001 en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001 un conductor atropellaba a un ciclista que paseaba con su bicicleta por el viaducto de la avenida del Ejército. El conductor se dio a la fuga y el ciclista murió en el acto sin que sanitarios ni vecinos pudiesen hacer nada para salvarle la vida. En 1951, hace 75 años, un gato causaba un gran revuelo en la ciudad al morder y arañar a varios niños que jugaban en la calle. El felino fue trasladado a varias dependencias municipales sin que nadie se hiciese cargo de él.

Un conductor mata a un ciclista con su turismo y se da a la fuga

Renato F. A. decidió aprovechar la festividad del Apóstol para hacer un poco de ejercicio. A primera hora de la mañana salió de su casa para dar un paseo en bicicleta. Pasaban cinco minutos de las nueve de la mañana cuando perdió la vida al ser arrollado por un turismo que ni siquiera se detuvo a comprobar lo que había pasado. El siniestro se registró en el viaducto de la avenida del Ejército. La víctima circulaba en dirección a la glorieta de Os Castros cuando fue alcanzada por un automóvil. La fuerza del impacto desplazó varios metros el cuerpo de Renato y su bicicleta. Salieron disparados y cayeron ene el carril de acceso a la avenida. La muerte fue instantánea. Renato quedó tendido junto a las ruedas de un vehículo estacionado hasta que se procedió al levantamiento del cadáver, casi una hora después. Ni los vecinos que descubrieron el cuerpo ni los servicios sanitarios pudieron hacer nada para salvarle la vida a este hombre de 54 años. Al lugar acudieron ambulancias de la Cruz Roja y del 061, cuyos médicos fueron los encargados de certificar la muerte del ciclista.

Portada de El Ideal Gallego del 26 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Un gato provoca un gran revuelo en la calle de Independencia

Un gato que deambulaba por la calle de Independencia mordió y arañó a varios niños de aquella vía, y produjo entre chicos y mayores el consiguiente revuelo. Que si puede estar rabioso o no puede estarlo, sin esperar al dictamen del “coro de doctores”, hubo una señora, muy decidida, que apresó al gato, lo metió en un cesto, y se encaminó con él a una dependencia municipal para que la orientasen a ver dónde podía entregar el michiño, y, previo examen correspondiente, pudiese saberse si estaba o no hidrófobo. De este resultado dependía el tratamiento de los niños mordidos y la tranquilidad de sus padres. En aquel centro ni le recogieron el felino ni le dijeron donde podía entregarlo. A casa con el gato, y otra vez a las oficinas de la Guardia Municipal. Como allí no querían al minino para nada volvieron a llevarlo, y dentro del cesto se guarda en Independencia, 11. El felino, no come ni bebe. Si continúa así se morirá por lo que corre especial prisa saber adonde se puede llevar y quien se va a hacer cargo de él.

Portada de El Ideal Gallego del 26 de julio de 1951 Archivo El Ideal Gallego