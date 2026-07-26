La falta de personal en Urbanismo ralentiza las licencias de obra

Obras para la construcción de una nueva vivienda en Xuxán | Patricia G. Fraga

La construcción es una de las actividades más reguladas que existen. Básicamente, cada paso para levantar un nuevo inmueble o reformar uno antiguo requiere un documento distinto, y muchas veces los usuarios se quejan de la lentitud con la que la maquinaria actúa. Gran parte de ese papeleo sale del Servicio de Intervención de la Edificación y Disciplina Urbanística (IEDU), que no solo concede licencias, sino que comprueba la legalidad de las obras y emite los expedientes sancionadores. Actualmente, solo el 60% de los puestos están cubiertos: 9 de 16.

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Es el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, el que puso de relevancia este problema en la alegación que presentó a la decisión de su propia Junta de Gobierno local para modificar la plantilla. Díaz estaba en desacuerdo con la idea de trasladar a un funcionario de un puesto técnico del Servicio de Edificación al de Intervención de la Edificación y Disciplina Urbanística. Alegaba que no se trataba de crear nuevos puestos, sino de cubrir los ya existentes.

“La Dirección de área de Urbanismo ha solicitado en numerosas ocasiones la cobertura de los puestos vacantes en dicha estructura, con escaso éxito”, señalaba en su alegación. No está de más mencionar que la jefa del área de Urbanismo se encuentra de baja, y que es una de las tres funcionarias que Miguel Lorenzo, portavoz del PP, denunció que había sido “acosada” por el Gobierno local a raíz de una polémica sobre unas presuntas obras irregulares en unos pisos propiedad del portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage. Se sospechaba que este había convertido unas oficinas en viviendas sin licencia, lo que generó un escándalo que atizaron tanto el PP como el PSOE. La Fiscalía archivó el caso.

La delegada del sindicato CIG denuncia que los trabajadores están “afogadísimos de traballo”

En su alegación, Díaz insistía en que reforzar el Servicio de Intervención de la Edificación y Disciplina Urbanística, pasa por dar cobertura de todos los puestos técnicos y no en trasladar un puesto de técnico desde el Servicio de Edificación (donde se redactan y supervisan los proyectos de edificios públicos para el resto de áreas).

La falta de personal es un problema que afecta a otras secciones de Urbanismo. Por ejemplo, esta semana, el BNG protestaba por el hecho de que las calles que se han creado con la urbanización del polígono de San Amaro, calles que conectan con el Paseo Marítimo, hace meses que la obra se ha concluido, pero no se le ha dado el visto bueno a su apertura, porque no hay nadie que sustituya al ingeniero responsable que está de vacaciones.

Hay que matizar que el ingeniero se encuadra en Gestión del Suelo, no en Intervención de la Edificación, pero pone de manifiesto que los 2.500 puestos de la plantilla de RPT, no están todos cubiertos adecuadamente. Algo que ni siquiera se solucionaría con una nueva RPT, sino con nuevas convocatorias para cubrir las plazas. Tampoco es el concejal el único que lamenta la falta de personal. La delegada de la CIG en el Ayuntamiento, Ana Filgueiras, que ha trabajado en el área de Urbanismo, denuncia que “hai un handicap de persoal e están afogadísimos de traballo” y advierte de que esto repercute en la velocidad con la que se pueden conceder licencias.

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Por su parte, desde el Ayuntamiento no mencionan cuánto personal falta en Urbanismo, pero señalan que el coste de personal en el área ha crecido mucho en los últimos años. Desde 2014 a 2024, pasando de 2,6 a 3,4 millones de euros. Es decir, un 20%. Pero Filgueiras señala que ese aumento del coste no refleja únicamente un aumento del personal, sino también el aumento del sueldo de esos diez años y las pagas de productividad. De todos modos, la delegada sindical señala que el coste en sueldos aumentó más en los cargos más altos.

Menos en 2025

Esta escasez crónica de personal puede ser uno de los factores que expliquen el bajo número de licencias urbanísticas que concedió el Gobierno de Inés Rey el año pasado, según los datos extraídos del Instituto Galego de Estatística (IGE) que recogen 79 licencias de obra en 2025. Se trata de un 20% menos que en 2024, cuando se tramitaron 101, y el número más bajo de la serie histórica desde 2020, año del covid, aunque hay que decir que la tramitación legal fue una de las pocas actividades que no resultaron afectadas por el estallido de la pandemia global. El número de licencias tramitadas suele rondar el centenar

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Hay que matizar que el IGE solo recoge las licencias de obra mayor. Es decir, los edificios enteros, construidos a partir de cero, y los cambios estructurales o de uso. Es decir, los más importantes a la hora de aumentar el número de viviendas en A Coruña.

Pero el Gobierno local señala que el año pasado se aprobaron 730 licencias de todo tipo, sin incluir las comunicaciones previas, que es el método habitual cuando se trata de obras menores, aunque otras fuentes municipales limitan ese número a cerca de 500. En todo caso, siguiendo las cifras que presenta el Gobierno de Inés Rey, el aumento sería de un 33,5%, lo que es un logro notable, teniendo en cuenta la falta de personal.

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De hecho, A Coruña muchas veces queda por detrás de Oleiros en el número de licencias de obra concedidas, y es que en el vecino municipio la actividad de Urbanismo es mucho mayor, y también genera una mayor cantidad de vivienda protegida. Solo el año pasado, Oleiros entregó 106 licencias de obra mayor, siempre según el IGE.

Desde Aproinco alaban la actuación del Ayuntamiento de Oleiros en este campo, que utiliza la ley para movilizar el suelo en régimen de cooperación cuando la iniciativa privada no es lo suficientemente ágil, y el suelo resulta prioritario.

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El Gobierno de Inés Rey siempre ha destacado su compromiso con la vivienda, que entiende como uno de los principales problemas de A Coruña a día de hoy. La alcaldesa afirma priorizar la creación de nueva vivienda, y por eso ha impulsado medidas como el reciente cambio del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que permitirá construir 500 viviendas más en Xuxán, donde también se está construyendo un bloque de 40 pisos impulsado por el Ayuntamiento (aunque es cierto que la iniciativa fue fruto del acuerdo judicial que cerró el caso del edificio Conde de Fenosa). También ha cedido suelo a la Xunta para la construcción de vivienda social, la creación de un banco municipal de vivienda gestionado por Emvsa y por eso también impulsó hace casi un año su medida más polémica: la Zona de Mercado Tensionado.