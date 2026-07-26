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A Coruña

El talento universitario gallego brilla en la final de Master Talent Galicia 2026

Andrea Velilla, Paula González y Roberto Cuiñas se alzan con los premios y una beca para cursar un máster en ef business school

Esther Durán
26/07/2026 04:10
Los ganadores de la final
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El Campus Cesuga acogió este viernes la gran final de Master Talent Galicia 2026, una iniciativa promovida por ef business school, BDO y la Fundación Venancio Salcines para reconocer el talento universitario gallego y fortalecer la conexión entre la universidad y la empresa. 

Durante la jornada, los nueve estudiantes finalistas defendieron sus Trabajos Fin de Grado ante un jurado integrado por profesionales del ámbito empresarial y académico. 

Tras la deliberación, el certamen distinguió los mejores proyectos en las categorías Empresarial, Social y Tecnológica. 

En la categoría Empresarial, el premio fue para Andrea Velilla Villazala por su trabajo “Predicción de la Demanda en Fast Fashion: Análisis comparativo de Modelos de Forecasting”, centrado en la aplicación de modelos predictivos para optimizar la planificación de la demanda en la industria de la moda. 

Andrea Velilla
Andrea Velilla
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En la categoría Social, el jurado reconoció a Paula González Díaz por “Portas Abertas”, un proyecto orientado al desarrollo de soluciones con impacto social. 

El galardón de la categoría Tecnológica recayó en Roberto Cuiñas Arias por su investigación “Evaluación de la firma bacteriana en muestras de ADN fecal como herramienta complementaria para la detección temprana del cáncer colorrectal”, un trabajo con un destacado potencial para mejorar el diagnóstico precoz de esta enfermedad. 

Roberto Cuíñas
Roberto Cuíñas
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Además de los reconocimientos por categorías, los tres ganadores recibirán una beca para cursar un máster en ef business school, una oportunidad para continuar su formación y desarrollar su talento en un entorno académico estrechamente vinculado al mundo empresarial.

 Asimismo, Roberto Cuiñas fue distinguido con el premio absoluto de Master Talent Galicia 2026, dotado con 1.500 euros, al obtener la máxima valoración del jurado por la excelencia, el rigor científico y el potencial impacto de su investigación. 

La jornada volvió a poner de manifiesto el elevado nivel de los Trabajos Fin de Grado desarrollados en las universidades gallegas y el compromiso de ef business school, BDO y la Fundación Venancio Salcines con la promoción del talento joven, la excelencia académica y la generación de conocimiento con impacto real en la sociedad y en el tejido empresarial. 

El jurado sigue las presentaciones de los trabajos
El jurado sigue las presentaciones de los trabajos
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Categoría Empresarial

  • Andrea Velilla Villazala, por “Predicción de la Demanda en Fast Fashion: Análisis comparativo de Modelos de Forecasting”

Categoría Social

  • Paula González Díaz, por "Portas Abertas"

Categoría Tecnológica

  • Roberto Cuiñas Arias, por “Evaluación de la firma bacteriana en muestras de ADN fecal como herramienta complementaria para la detección temprana del cáncer colorrectal”

Premio absoluto

  • Roberto Cuiñas Arias: Premio especial de 1.500 euros al mejor Trabajo Fin de Grado de la edición 2026
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