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A Coruña

El Recorda Fest agota el tercer tramo de abonos y las entradas del sábado 5 de septiembre aceleran su venta

Están disponibles tan solo 50 abonos del tramo de 55 euros; una vez se agoten, estarán a la venta a 60 euros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/07/2026 14:16
Asistentes a la última edición del Recorda Fest
Archivo El Ideal Gallego
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El Recorda Fest ha agotado el tercer tramo de abonos poco más de 48 horas después del anuncio de su programación por días. De hecho, también se ha agotado en poco más de 12 horas, el primer tramo de entradas de día para el sábado 5 de septiembreHombres G, Marlon, Taburete, Galician Army, Hey Kid, Hydn, Inazio y un artista sorpresa serán los conciertos para la segunda jornada. Ahora pueden comprarse las entradas por días para el sábado a 40 euros más gastos de gestión en www.recordafest.es

Recorda Fest. FOTOS Quintana (3)

Este es el cartel completo del Recorda Fest en A Coruña

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El viernes, 4 de septiembre, se darán cita Cali y el Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Sidecars, Mafalda Cardenal, Pavlenha y las esperadísimas Recorda Sessions con Raúl, Natalia, Selena, Fran Perea, Ella Baila Sola y David Civera.

Las entradas para esta primera jornada pueden comprarse por 35 euros más gastos de gestión,  las de la segunda semana por 40 euros más gastos de gestión. Solo quedan disponibles 50 abonos del tramo de 55 euros; una vez se agoten, seguirán a la venta a un precio de 60 euros más gastos de gestión en www.recordafest.es.

El festival, que cuenta con el apoyo de la Xunta a través de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos do Xacobeo, traerá más de 12 horas de música diaria, unida a la oferta gastronómica, deportiva y de ocio que complementan la programación para hacer las delicias del público que lo atestigüe en el Muelle de Batería coruñés.

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