El Recorda Fest agota el tercer tramo de abonos y las entradas del sábado 5 de septiembre aceleran su venta

Asistentes a la última edición del Recorda Fest Archivo El Ideal Gallego

El Recorda Fest ha agotado el tercer tramo de abonos poco más de 48 horas después del anuncio de su programación por días. De hecho, también se ha agotado en poco más de 12 horas, el primer tramo de entradas de día para el sábado 5 de septiembre. Hombres G, Marlon, Taburete, Galician Army, Hey Kid, Hydn, Inazio y un artista sorpresa serán los conciertos para la segunda jornada. Ahora pueden comprarse las entradas por días para el sábado a 40 euros más gastos de gestión en www.recordafes t.es

Este es el cartel completo del Recorda Fest en A Coruña Más información

El viernes, 4 de septiembre, se darán cita Cali y el Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Sidecars, Mafalda Cardenal, Pavlenha y las esperadísimas Recorda Sessions con Raúl, Natalia, Selena, Fran Perea, Ella Baila Sola y David Civera.

Las entradas para esta primera jornada pueden comprarse por 35 euros más gastos de gestión, las de la segunda semana por 40 euros más gastos de gestión. Solo quedan disponibles 50 abonos del tramo de 55 euros; una vez se agoten, seguirán a la venta a un precio de 60 euros más gastos de gestión en www.recordafest.es .

El festival, que cuenta con el apoyo de la Xunta a través de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos do Xacobeo, traerá más de 12 horas de música diaria, unida a la oferta gastronómica, deportiva y de ocio que complementan la programación para hacer las delicias del público que lo atestigüe en el Muelle de Batería coruñés.