El éxito de ‘Mamma mia!’ en A Coruña: se despide tras catorce funciones y más de 12.000 entradas vendidas

Un momento de 'Mamma Mia!' Carlota Blanco

El desembarco de ‘Mamma mia!’ en A Coruña prometía ser especial por múltiples y diversos motivos: ser uno de los musicales más exitosos y conocidos, los cientos de miles de espectadores que acumulaba solo en Madrid, ser el final de la actual gira, ser el lugar de despedida de su Donna, y un largo etcétera. Por eso, los diez días que la icónica producción ha pasado en A Coruña pueden parecer muchos, pero quizá a muchos les ha sabido más bien a poco.

Buena cuenta de ello dan las cifras. Con todavía alguna entrada a la venta para la última función (este domingo a las 17.00 horas), ‘Mamma mia!’ ha logrado despachar más de 12.000 entradas en sus catorce funciones en el Palacio de la Ópera, en la que es su última parada de la gira tras permanecer tres años en Madrid (con un millar de funciones y más de 800.000 espectadores en la capital española) y hacer escala en una veintena de ciudades.

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Desde el pasado 16 de julio, miles de coruñeses han podido viajar, sin moverse del Palacio de la Ópera, por las orillas del mar Egeo para bailar al mismo ritmo que Sophie y Donna Sheridan. Ya ese primer día fueron más de un millar y medio los espectadores que se dieron cita en el patio de butacas del recinto, unas butacas que, junto a sus habitantes, vibraron con los grandes éxitos de ABBA, como ‘Gimme Gimme Gimme’ o ‘Dancing Queen’, entre otros.

Público de todas las edades se dio cita con un viaje de nostalgia que sigue demostrando que ‘Mamma mia!’ es un fenómeno atemporal.

Despedidas

Hoy no solo se despide la producción de A Coruña y de esta gira de varios años, sino que Verónica Ronda dice adiós al personaje de Donna tras 1.400 funciones.

“Vine aquí hace 25 años con la ópera ‘Orfeo y Eurídice’, de Gluck, con la Ópera del Rin de Estrasburgo. Yo estaba en la Escuela de Arte Dramático y venía en el corito. Y cierro aquí como protagonista de lo que se ha convertido en el bombón de mi carrera. Es como cerrar un ciclo 25 años después”, aseguraba Ronda días antes del estreno de la producción en el Palacio de la Ópera coruñés.

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“Por un lado, está el carácter festivo de la función; pero luego, también esta muy presente ese aspecto melancólico de que se acaba una etapa muy bonita. Para mí ‘Mamma Mia!’ ha sido casa y familia”, añadía la intérprete.

La de hoy será su “cita más intensa en 25 años de carrera”, y no es para menos cuando se dice adiós a una producción tan icónica y exitosa como lo ha sido esta ‘Mamma Mia!’.