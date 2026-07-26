Fue al final del Día Nacional de Galicia. Con la caída de la noche, el edificio del Banco Pastor cambió su tradicional 'camiseta' pétrea por la de los colores de la bandera gallega. El blanco tiñó la fachada que da a los Cantones y la de Santa Catalina, y la línea azul cruzó de esquina a esquina el inmueble.

Fueron muchos los coruñeses y turistas que se sorprendieron al ver el cambio de imagen del que es uno de los edificios más icónicos y reconocibles de los Cantones, justo cuando terminaba la jornada festiva dedicada a la comunidad gallega.

Es habitual que el edificio del Banco Pastor se una a diversas celebraciones modificando el color de su fachada con espectaculares luces, incluida la ocasión en la que celebró su propio centenario.

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