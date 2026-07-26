El Ayuntamiento de A Coruña empezará a crear un jardín en el solar del antiguo galpón de la calle San Diego

Obras de demolición del galpón entre las calles San Diego y Petín Javier Alborés

En las próximas semanas, el Ayuntamiento de A Coruña pondrá en marcha la ampliación de las áreas verdes existentes en calle San Diego, una intervención incluida en el Plan de Barrios 2025-27 y que permitirá mejorar los espacios públicos que hay entre A Gaiteira y el entorno de A Cubela.

Los trabajos de ajardinamiento, adjudicados esta semana a la empresa Jardinería Arce, se ejecutarán sobre la superficie vacía que dejó el antiguo galpón derribado por el Ayuntamiento, en el cruce entre las calles San Diego y Petín.

La demolición de este tapón urbanístico, completada a inicios de este año, permitirá unificar el conjunto del ámbito, donde el Gobierno local ya habilitó una pequeña área biosaludable hace cinco años. Sin embargo, la existencia de diversas parcelas privadas en este enclave —todas ellas, fragmentadas— dificultaba la ampliación del parque. Esto fue posible gracias a los acuerdos que, poco a poco, fue alcanzando el Ayuntamiento con las personas propietarias, con un desembolso total de unos 240.000 euros para obtener la superficie total, explican fuentes municipales.

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La supresión del galpón fue el penúltimo paso para acometer las mejoras previstas en las áreas verdes de este espacio de la calle San Diego, donde próximamente se iniciarán las tareas para adecuar el parque en su conjunto. En los trabajos se creará un pequeño sendero peatonal, se sumará nuevo mobiliario urbano, se plantarán casi una docena de nuevos árboles y, de paso, se instalará un nuevo sistema de riego automático, para el cuidado y mantenimiento del césped.

Esta nueva fase de trabajos en esta parte de la calle San Diego supondrá una inversión de casi 45.000 euros.