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9Louro en un momento del Morriña Fest
A Coruña

A Coruña réndese aos males de 9Louro

O artista galego desatou a tolemia no seu primeiro concerto multitudinario na cidade

Dani Sánchez
Dani Sánchez
25/07/2026 21:24

O talento emerxente tamén tivo o seu oco no Morriña Fest. Como non podía ser doutra forma, o culpable de desatar a primeira tolemia na segunda xornada do festival foi 9Louro, un dos nomes propios da música urbana en galego. A pesar de ser o segundo artista en cantar do día, o artista de Muros chegaba ao porto da Coruña coma un dos pratos fortes do cartel. E non defraudou.

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Antes incluso dos primeiros acordes de ‘Vieta’, varios centos de persoas xa agardaban nas primeiras filas expectantes a chegada Martín. A “festa xigante” do Día da Patria Galega tiña o seu epicentro no porto da Coruña. Máis aínda cando comezou a soar ‘Acabamos tan mal’, e ‘Un silensio’, xunto a Xanma -seu irmán- e Samu, de The Rapants. Con ‘Cando sea’ e ‘Nin me emosiono’ demostrou por que “os nenos aprenden galego para cantar os temas no bolo”.

A música en galego tamén ten o seu oco no Morriña Fest. 9Louro desata a tolemia no porto da Coruña

Aínda de que xa cantara na cidade, o deste sábado foi o seu primeiro gran concerto na Coruña. 9Louro xa estivera no plaza de España e, a pesar de que estivo ateigado, non tivo nin punto de comparación co que viviu no porto coruñés.

Varios mileiros de seareiros corearon os seus temas máis coñecidos. ‘Os meus males’, ‘Pelijroso’ ou ‘Eu e ti’ fixeron que, por momentos, a quen máis se escoitara fose ás persoas das primeiras filas. Para pechar, o momento emotivo co acústico de ‘Fíos’, buscando crear un ambiente máxico coas luces dos móbiles. Xa non é unha novidade, A Coruña vai ‘amorrer’ con 9Louro.

Galería

El Morriña Fest, en imágenes

Esta nueva edición del Morriña Fest abrió su primer día con Lemot, teniendo como platos fuertes a Belén Aguilera, Juanes y Manuel TurizoVer más imágenes

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