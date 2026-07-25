La vida feriante es la vida mejor: los mil y un personajes de Luis Oviedo tras treinta años en la Feira das Marabillas

Oviedo, disfrazado del personaje don Emérito de los Bosques Germán Barreiros

Si los piratas cantaban orgullosos aquello de “la vida pirata es la vida mejor”, qué menos que artistas como Luis Oviedo, que cumple en el presente verano 29 años de labor incansable como intérprete en la Feira das Marabillas, reivindiquen sin temor una proclama similar. Y es que este actor argentino de 64 años, que llegó a España en 1991, no piensa a su edad en jubilarse porque para él animar a la gente en los feriados de todo el país, interpretando a personajes como el duende Froilán, un sultán, el príncipe azul, Gandulf el peregrino o don Emérito de los Bosques, es la mejor vida posible.

Tras estudiar artes dramáticas en el país del Río de la Plata, este actor, que también hace pequeños papeles en cine o series (hace un año rodó un papel secundario en ‘Clanes’), supo desde siempre que lo suyo eran esta clase de papeles. Trabajó en televisión y teatro infantil, donde se dio cuenta de que le gustaba mucho el contacto con el público en directo, “el tú a tú con la gente, que es algo que me apasiona”, con lo que, de la mano de Trifulca Teatro y de otros actores, se lanzó al mundillo.

Luis Oviedo, artista que tiene 29 años participando en la Feira das Marabillas Cedida

La primera vez que visitó A Coruña fue en 1998. Empezó con un puesto de artesanía que colocó frente a la Colegiata de Santa María, ya actuando, y los años siguientes ya vino solo para dedicarse a la interpretación. “A Coruña es mi cita obligada, para mí fue un amor a primera vista. La gente reconoce a mis personajes y los quiere”, explica. “Todo el mundo se toma a bien los chistes, solo recuerdo una vez en un mercado en Elche que un tipo se tomó algo a mal y se sintió ofendido, pero fue la única vez que tuve algún problema”, comenta. Ejerce asimismo como “un buen conector entre el artesano, el mercader y el público”, ya que invita a los asistentes a comprar en los mercadillos.

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Por cómo es su vida, ha visto de todo en toda clase de ferias por todo el país. De hecho, no sabe ni cuántas visita al año: “Uy, muchas, pierdo la cuenta. Es muy bonito porque conozco diferentes culturas y gastronomías de España”. Cuando es capaz de parar un poco el ritmo, tiene su residencia en San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, tan de actualidad por el terrible incendio que está sufriendo.

No echa de menos estar lejos de su hogar: “Disfruto mucho fuera. Tengo muchísimos amigos con los que nos juntamos y estamos en las distintas ferias. El año pasado tuve un parón importante porque tuve un ictus, estuve medio año fuera, y echaba mucho de menos esto, que para mí es la vida”. “No quiero jubilarme, y estoy soltero porque nadie aguanta estar conmigo”, bromea. Por tanto, agradece a la organización (Tempus Aevus y la asociación comercial de la Ciudad Vieja) por permitirle cada año disfrutar del camino que eligió. Para Oviedo, la vida feriante es la vida mejor.